Les 12 coups de midi : Stéphane éliminé, sa famille a une réaction choquante !

Stéphane a donc perdu et il repart de l’émission avec plus de 500 000 euros de gains, ce qui n’est clairement pas négligeable. Sarah a été plus forte sur une question assez simple pour certains et difficile pour d’autres.

Sur le plateau de TPMP, il a également pu expliquer cette défaite, depuis quelques jours, il ne se sentait plus dans la partie.

La famille de Stéphane n’était pas ravie de son élimination

Il a tout de même pu briller lors de 153 émissions, ce qui est clairement un réel point fort. Alors que Stéphane répond mal à une question, Sarah doit trouver le plus grand Américain de tous les temps. Contre toutes les attentes, elle réussit à trouver la réponse et Stéphane perd à cause de Ronald Reagan.

Immédiatement, il prend le blouson qui se trouvait à côté de lui. Sous le choc, il s’habille et fait face à ce micro en prenant conscience qu’il vient de perdre les 12 coups de midi après des dizaines et des dizaines d’émissions.

Il était présent tous les jours aux alentours de midi depuis le mois d’août.

Stéphane avant de partir a tout de même eu un mot sympathique pour toutes les personnes qui ont eu l’occasion d’être à ses côtés pendant ce programme très prisé sur TF1. En ce qui concerne Sarah, elle commence son aventure en éliminant l’un des cinq champions emblématiques de l’émission.

Sarah est désolée d’avoir éliminé Stéphane, sa famille a d’ailleurs une réaction choquante pour certains téléspectateurs. En effet, les proches du candidat se trouvaient derrière lui et ils étaient dévastés. Stéphane n’a pas pu retenir ses larmes, elle a répété plusieurs fois qu’elle était vraiment désolée. La candidate semblait très gênée par la situation

Stéphane n’aurait pas félicité Sarah pour sa victoire

Pendant près de 10 minutes, Stéphane est applaudi puisqu’il a été un candidat emblématique des 12 coups de midi. Toutefois, elle révèle qu’elle ne se sentait pas très bien à ce moment. À sa gauche, Stéphane était en larmes et sa famille ne semblait vraiment pas contente.

Sarah a toutefois eu une petite aventure au sein de ce programme puisqu’elle a été éliminée par Alexandre. Elle a révélé qu’elle ne connaissait pas certaines réponses. De ce fait, contrairement à ce que certains auraient pu croire, elle n’a pas fait exprès de perdre à ce moment.

Sur le plateau de TPMP, Stéphane a précisé qu’il était heureux de son parcours, il a pu déjà jouir de certains des gains. En effet, il a remporté plusieurs voitures, l’une a été donnée à son fils qui serait en train de passer le permis de conduire. Une autre a été transmise à sa femme, il ne sait pas encore ce qu’il pourra faire d’un autre véhicule.

Nous avons aussi appris au cours de l’émission qu’il avait empoché depuis le mois d’août quelques gains de l’émission.