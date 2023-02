Mettez toujours vos valises dans la salle de bain d’abord en arrivant à l’hotel !

Après un long voyage, l’arrivée dans votre hôtel est surement idéale pour commencer à vous reposer. Vous allez alors déposer votre valise sur votre lit, et surement vous allonger quelques instants, avant de défaire et ranger vos affaires dans les placards. Mais, attention, avez-vous bien vérifié la chambre avant d’y installer vos affaires ? Pour éviter tout type de désagrément, sachez qu’il existe une solution infaillible : déposer votre valise dans la baignoire

L’importance de déposer ses valises dans la salle de bain

En aviez-vous déjà entendu parler ? De plus en plus de voyageurs conseillent de déposer ses valises dans la baignoire ou dans la douche de votre chambre d’hôtel avant de commencer à sortir et ranger vos affaires, mais savez-vous pourquoi ?

En réalité, cette manipulation permet de diminuer les risques de contamination de vos affaires à cause des punaises de lits. Les chambres d’hôtels sont, en effet, les endroits parfaits pour la prolifération de ces nuisibles. Aimant les endroits chauds et couvert, les possibilités de cachettes sont nombreuses, il est possible d’en retrouver sur tous les endroits possédant du tissu. Ainsi, les chambres d’hôtels, avec leurs lits et coussins, moquettes ou encore banquettes, sont tout particulièrement idéales.

Déposez donc vos affaires dans la salle de bain avant de passer à l’inspection de votre chambre, avant cela, vérifier que la baignoire ou la douche soit bien sèche !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DECODEUR (@decodeur__)

Punaises de lit dans votre chambre d’hôtel : comment les trouver ?

Les punaises de lits se plaisent dans les tissus en tout genre. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas poser ses bagages sur le lit directement, ou même sur la moquette ou le fauteuil présent. En effet, si la présence de punaise de lit est vérifié, alors ces dernières auront très bien pu se glisser dans vos affaires pour continuer à se développer.

Ainsi, avant toute chose, plusieurs éléments sont à vérifier :

Le lit entier

Les placards

Les coussins

La tête de lit

Sur les différentes coutures (matelas, coussins, fauteuils etc)

La présence sera certaine si vous y trouvez des petites taches rougeâtres ou noires, mais également des petits grains, discrets, mais de couleur assez foncée, ce sont en réalité les excréments ou encore des œufs des punaises de lit. Si c’est le cas, vous devez absolument sortir de la pièce et signaler ceci à la réception de votre hôtel.

Comment se débarrasser des punaises de lits

Bien que le ménage dans les hôtels, et plus particulièrement dans les chambres, soit réalisé très fréquemment, la présence de punaise de lit n’est pas inévitable, et surtout, ces dernières se développent très vite. Ainsi, une simple mégarde de la part des agents d’entretien peut entraîner une prolifération de ces nuisibles.

Si la présence est détectée, l’hôtel devra refaire un nettoyage complet de la chambre, les différents linges doivent être lavés en machine, à 60 degrés pendant minimum, 30 minutes. Puis ce linge devra également passer au sèche-linge à haute température, durant, encore une fois, 30 minutes. Pour que cela soit efficace, tous les linges présents dans la pièce doivent être nettoyés.

Concernant les endroits plus difficiles d’accès, tels que les coutures du matelas ou encore les fauteuils non déhoussables, il est recommandé d’utiliser un nettoyeur à vapeur sèche, de 110 à 180 degrés. En réalisant cela, vous tuerez les punaises de lits ainsi que leurs œufs.