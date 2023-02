Marre de la condensation sur vos fenêtres ? Voici comment s’en débarrasser rapidement

La condensation n’est pas un problème isolé dans nos maisons. Au contraire, c’est un fait qui apparaît très fréquemment lorsque l’hiver s’installe et que les températures commencent à diminuer fortement. Cette buée qui se crée gène votre vue au premier abord. Mais, ce n’est pas tout, elle peut être à l’origine d’un problème plus important. En réalité, si vous laissez ce problème persister, une moisissure noire peut apparaître. Déjà, ce n’est pas très esthétique, mais surtout, la moisissure n’est pas idéale pour notre santé et notamment nos poumons. Voici nos astuces pour en venir à bout.

Comment se forme ce phénomène ?

Ces gouttelettes se créent lorsque l’atmosphère est à la fois humide et chaud. À vrai dire, la fenêtre est une surface froide, tandis que l’air intérieur est chaud. Cela est d’autant plus accentué en hiver, quand on allume le chauffage et que les températures deviennent négatives. Quand le chaud et le froid entrent en contact, l’humidité se liquéfie. Car, c’est une simple vapeur d’eau dans l’air.



Outre le choc des températures pendant les périodes les plus froides, la condensation peut aussi provenir d’une mauvaise isolation.

Une technique plutôt surprenante pour pallier ce problème

Si vous avez un chat, elle sera d’autant plus accessible pour vous. En effet, utilisez sa litière pour réaliser cette astuce. Elle fonctionne très bien même si elle peut vous paraître étrange. En réalité, ce sable est utilisé pour absorber l’humidité, donc il remplira parfaitement son rôle. Pour ce faire, vous aurez besoin d’une paire de chaussettes et de litières pour chat. Concernant cette dernière, la silice est celle qui fonctionne le mieux. Effectivement, c’est cette substance qui aborde le mieux la vapeur d’eau. Voici les étapes à suivre :

Choisissez une paire de chaussettes qui vous est inutile

Vérifiez qu’il n’y a aucun trou

Remplissez-la de litière jusqu’au talon

Nouez-les pour refermer le tout

Une fois ces étapes accomplies, il ne vous reste qu’à les positionner sur le rebord de votre fenêtre. Dès le lendemain matin, vous pourrez observer le résultat : les gouttes auront disparu.

Sinon, vous pouvez effectuer une variante de ce conseil. Remplissez une seule chaussette, faites un nœud puis enfilez la seconde chaussette par-dessus. Cela rendra votre nouvel outil plus résistant.

D’autres conseils pour faire disparaitre la condensation

Comme le dit le proverbe français « Quand il n’y en a plus, il y en a encore ». Alors voici de nouveaux conseils !

Pour éviter ce phénomène, vous pouvez d’abord utiliser du produit vaisselle. Sur une lingette microfibre humide, faites couler quelques gouttes de ce produit. Nettoyez vos fenêtres avec un geste circulaire pour qu’aucune trace n’apparaisse. Ensuite, essuyez les surfaces avec un tissu propre et sec. Cette technique vise à empêcher la formation de la buée, et peut-être effectuée mensuellement si vous voulez être tranquille.

Pour prévenir ce problème, aérez chaque jour votre habitat. Ainsi, l’air circulera correctement et sera renouvelé.

Enfin, faites attention aux endroits où vous faites sécher vos lessives. Quand les vêtements sèchent en intérieur, le taux d’humidité augmente étant donné qu’ils regorgent d’eau. C’est cette humidité qui apporte les gouttelettes sur vos fenêtres.

En résumé, débarrassez-vous de la condensation avec vos chaussettes remplies de litière, et utilisez les autres techniques pour que cela ne se reproduise pas.