WhatsApp ne sera bientôt plus disponible sur ces téléphones

De nos jours, la communication est devenue un facteur absolument primordial dans la société dans laquelle nous vivons. En effet, nous avons besoin d’être constamment connectés pour envoyer et recevoir des informations à divers correspondants. C’est pour cela que de nombreuses applications existent pour que nous puissions échanger au quotidien. Parmi ces différentes applications, nous pouvons compter WhatsApp. Effectivement, cette application permet à ses utilisateurs d’échanger en temps réel avec des correspondants partout dans le monde. Néanmoins, certaines rumeurs courent sur le fait que cette application ne sera plus disponible pour certains smartphones.

Pourquoi certains téléphones ne pourront plus bénéficier de WhatsApp ?

Avant de vous révéler les différents téléphones qui ne pourront plus accueillir l’application WhatsApp, il est tout d’abord important de comprendre pourquoi ce sera le cas pour ces derniers. Pour la plupart des téléphones qui sont dans ce cas, c’est parce que le système de stockage de ces derniers est insuffisant pour effectuer les mises à jour que demande l’application WhatsApp.

En effet, les mises à jour d’application demandent sans cesse de plus en plus d’espace de stockage pour enregistrer les nouvelles versions. Et il s’avère que la dernière version de WhatsApp sollicite un espace de stockage très important pour de nombreux téléphones.

Toutefois, pour les téléphones les plus anciens, ces derniers ne disposent que d’un espace de stockage très réduit, ce qui va les empêcher de réaliser différentes mises à jour. Ces dernières demandent beaucoup trop d’espace de stockage. C’est donc pour cette raison que l’application WhatsApp ne pourra plus être accueilli par un grand nombre de téléphones portables.

Quels sont les téléphones qui ne pourront plus accueillir l’application WhatsApp ?

Maintenant que vous connaissez quelques-unes des raisons qui vont faire que votre téléphone portable ne sera plus en mesure d’accueillir WhatsApp dans son espace de stockage, nous allons pouvoir vous révéler les différents téléphones qui seront affectés par cela. Dans de nombreux cas de figures, les téléphones qui ne seront plus en capacité d’accueillir l’application WhatsApp sont des téléphones relativement vieux. Parmi ces différents téléphones, nous pouvons compter :

Le Samsung Galaxy Ace 2

Le Samsung Galaxy Core

Le LG Lucid 2

Le LG Optimus F7

Le Lenovo A820

Le Sony Xpéria M

Même s’il en existe une multitude d’autres, voici quelques appareils qui ne pourront plus accueillir l’application WhatsApp dans leurs différents systèmes de stockage. En effet, ces derniers sont devenus beaucoup trop vieux pour accueillir des mises à jour comme celle que demande l’application WhatsApp.



Comment gérer son espace de stockage ?

Désormais que vous connaissez les différents téléphones qui seront dans l’incapacité d’accueillir WhatsApp, il est grand temps de vous apprendre à entretenir votre espace de stockage si vous souhaitez installer de nouvelles applications au fil du temps.

Pour cela, nous vous conseillons de supprimer régulièrement d’anciens médias qui ne vous servent plus comme d’anciennes photos, ou encore, d’anciennes applications qui vous sont devenues inutiles. En effet, « Ne sois pas parano sur qui sont tes vrais amis, il y a qu’un seul moyen de le savoir : laisse le temps faire le tri.”, hélas, ce n’est pas le temps qui se chargera de faire le tri de votre téléphone. En apprenant à gérer efficacement votre espace de stockage, vous pourrez alors installer de nouvelles applications lorsque vous en aurez besoin.