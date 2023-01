Netflix : voici la date de diffusion de la série la plus attendue par les fans !

Netflix occupe vos soirées et bien sûr votre week-end, il est même impossible de regarder la télévision sans lancer au moins une fois cette application.

Netflix fait couler beaucoup d’encre, l’application peut stopper des séries qui rencontrent un grand succès. Ce fut le cas par exemple de Warrior Nun qui fait l’objet d’une pétition. Les fans espèrent que Netflix prendra la bonne décision.

En attendant, le retour d’une série est connu, vous pourrez enfin découvrir la nouvelle saison. L’attente a tout de même été longue et c’est souvent le cas avec cette application ou encore Prime Video.

Outer Banks revient en force avec une autre saison sur Netflix !

Dans quelques semaines, vous devriez constater l’arrivée de la nouvelle saison d’Outer Banks. Vous pourrez alors suivre toutes les aventures de John et de Sarah. Si vous n’êtes pas encore abonné à Netflix, sachez que vous pouvez dès maintenant créer un compte et choisir l’une des formules.

Une nouveauté a fait son entrée avec notamment l’arrivée de l’offre avec les publicités à moins de 7 euros par mois.

Les fans attendent avec la plus grande patience le retour de cette série et ils ont été contraints de patienter pendant près de 18 mois. Vous aurez donc le droit à la saison 3 et il est important de la savourer. En effet, Netflix a l’occasion de supprimer des séries très facilement même si le succès est au rendez-vous.

Cela suscite souvent une profonde colère auprès des fans, ils n’hésitent pas à partager des pétitions pour que Netflix puisse prendre une autre décision. Il est toutefois rare que les applications et les sociétés de production reviennent sur leur choix lorsqu’elles ont mis un terme à la diffusion.

Si certaines séries obtiennent une seconde saison, d’autres peuvent s’arrêter après quelques épisodes.



La série Outer Banks aura-t-elle un avenir sur Netflix ?

Cette application a déjà donné une date de diffusion, ce sera donc le 23 février 2023 à 9h01. Surveillez bien votre compte, vous pourrez découvrir la nouvelle saison sur la page d’accueil de Netflix. Vous pourrez alors la regarder que ce soit sur la télévision, un ordinateur ou votre mobile.

En effet, l’application s’adapte à tous les écrans, ce qui est assez efficace et pratique surtout si vous êtes en déplacement.

Apparemment, les personnages auront l’occasion de vivre d’autres aventures jusqu’à la saison 4 ou 5. Il y a donc de l’avenir pour la série sur Netflix, il faudra toutefois être patient pour visionner l’ensemble des épisodes.

Les héros seront cette fois sur une oasis nommée Poguelandia. Ils auront l’occasion de participer à une course au trésor. Notez bien la date puisque la diffusion sera effectuée dans moins d’un mois. Regardez aussi en début de mois les sorties prévues. Netflix a l’occasion de dévoiler le programme pour informer les abonnés.

Si certaines séries sont déjà connues, d’autres peuvent être développées en exclusivité pour la plateforme. De nombreux Français ont toutefois tendance à râler ces derniers mois, car les contenus ne sont pas toujours à la hauteur des attentes.