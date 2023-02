Un profond changement attend ces signes du zodiaque

Il existe 12 signes du zodiaque, ces derniers sont pris en compte dans l’astrologie, ainsi, beaucoup de personnes croient l’astrologie et ses vertus, au pouvoir des planètes et du soleil. Le premier signe du zodiaque est le Bélier, bien que les personnes possédant ce signe ne soient pas nés en janvier. En effet, le signe Bélier concerne les personnes nées entre le 21 mars et le 19 avril, soit, la période où le Soleil entre à l’équinoxe de Printemps. Selon les périodes, des évènements plus ou moins positifs sont réservés aux signes, et dans cet article, nous allons vous expliquer ce qui vous attend.

Mercure en rétrograde

Le recul de Mercure a toujours été fortement étudiée, attendu et redouté. En effet, elle est considérée comme une planète capricieuse, et son recul serait signe de faits négatifs dans nos vies.

Mercure représente, selon les astrologues, la planète de l’intelligence et de la communication. Ses périodes de recul sont assimilées à des « vacances ».

Ainsi, en 2023, Mercure sera en recul un peu plus de 3 fois, en moyenne tous les 88 jours. Des périodes redoutées tant elles sont propices aux mauvaises nouvelles et aux bouleversements. La première période de rétrograde vient de se terminer, elle a commencé le 29 décembre 2022, et a pris fin le 18 janvier dernier. C’est peut-être la raison pour laquelle votre début d’année était perturbé !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charlène Tempesta (@renaissance_by_charlene_t)

Des changements positifs pour ces signes

Cette nouvelle année réserve également des événements très positifs pour certains signes du zodiaque, de profonds changements à plusieurs niveaux, et notamment pour :

La productivité

Les opportunités

Les projets

En règle générale, ces différents changements concernent le monde du travail. D’un point de vue professionnel, en effet, certains signes seront avantagés, auront des opportunités, des promotions ou de la chance, mais également de l’épanouissement.

Dans un premier temps, les Capricornes sont, très souvent, au fur et à mesure des années, dans de bonnes positions concernant le travail, mais cette année encore plus. Effectivement, en cumulant son sens travailleur et ambitieux, le Capricorne recevra également une aide de la part des astres, et notamment grâce à Uranus, qui pousse vos ambitions vers le haut, et Saturne qui vous soutiendra.

Durant cette année, les personnes du signe de Poisson seront également particulièrement chanceuses dans le travail, soyez prêt à recevoir le succès et la gratification que vous méritez. En effet, Jupiter et Saturne seront particulièrement de votre côté pour vous pousser vers la réussite.

Enfin, 2023 sera l’année de l’aboutissement des projets des Sagittaires, personnels, mais surtout professionnels. Vous aurez ainsi un rôle de leader grâce à votre caractère optimiste et dynamique.

Des changements négatifs pour ces signes

Pour d’autres signes du zodiaque, les temps seront plus difficiles. En cette année 2023, les Sagittaires, bien qu’ils connaissent le succès professionnellement, pourront être envahie de pensées négatives, risquant de lui procurer des baisses de morales.

Les Béliers seront également touchés par des changements profonds, et notamment en ce début d’année. Ainsi, un cumul d’évènements négatifs risquera de lui procurer une vraie baisse de moral, ce qui aura un impact sur sa productivité au travail notamment, ou dans sa vie personnelle.

Enfin, les Cancers seront également sujets à de mauvaises périodes, dont ils doivent prendre le dessus afin de ne pas se laisser couler. D’un point de vue personnel, ces derniers pourront être sujets à des trahisons, et à une remise en question générale de ses fréquentations.