Comment chauffer sa maison pour seulement 10 euros par an ?

Vous allez découvrir dans cet article, plusieurs astuces permettant de chauffer votre intérieur à moins de dix euros par an, sans bien même allumer votre radiateur coûteux. Puisque durant la saison hivernale, les températures s’avèrent froides et utiliser son système de chauffage énergivore est une option très onéreuse pour les foyers modestes. De ce fait, n’hésitez pas à adopter des gestes et habitudes différentes pour avoir un habitat au confort thermique idéal. Et, ainsi, vous sentir à l’aise dans votre intérieur chaleureux et convivial. Voici donc nos conseils pour préserver la chaleur naturelle de son logement.

Fermer les volets des fenêtres durant les nuits

Au-delà d’être un geste environnemental et de réaliser des économies, cette idée vous permettra de chauffer votre maison au mieux. Elle est très efficace pendant les nuits froides de décembre permettant de :

Réduire les déperditions de chaleur

Créer une barrière contre le froid extérieur

Pensez donc, à reproduire ce geste qui ne demande pas de réel effort.

Laisser entrer la chaleur et les rayons lumineux du soleil

Cette alternative est également très utile puisque le soleil chauffera à moindres frais votre intérieur en journée. Vous pouvez aussi aérer et ventiler l’air ambiant à votre réveil en ouvrant les fenêtres pour éviter l’accumulation d’humidité. Grâce à cette astuce, inutile d’allumer une source de chauffage, étant donné que les rayons du soleil peuvent se révéler très puissants.

Toutefois, il faut qu’il y ait du soleil, ce qui n’est pas toujours le cas en hiver dans différentes régions. Ainsi, suivez nos autres astuces pour compléter votre système de chauffage naturel.

Opter pour des rideaux isolants

Ces rideaux isolants seront parfaits pour conserver la chaleur. C’est, en effet, leur épaisseur qui réduira l’arrivée de courants d’air soudains dans votre maison. Par conséquent, mettez-en des clairs dans des pièces peu exposées au soleil afin qu’il les chauffe efficacement. La lumière pourra alors pénétrer dans le logement sans problème.

Vous pouvez vous munir de ces rideaux et vous en procurer dans de nombreux magasins de décoration, d’ameublement et parfois de bricolage ainsi qu’en ligne où vous trouverez un choix encore plus varié. Cependant, il vous sera impossible de les voir avant achat, contrairement aux magasins physiques.

Fermer les portes des pièces peu utilisées

Comme autre astuce très utile que certains individus effectuent, c’est de fermer les pièces froides dans votre maison pas réellement utilisées. Ce qui entraine alors :

La chaleur vers les autres pièces de vie

Équilibre parfaitement la chaleur selon vos besoins quotidiens

Ainsi, avec ce conseil, vous pourrez facilement vous retrouver dans votre salon tout confort au chaud, sans la nécessité d’allumer le chauffage.

Opter pour un bas de porte

Cette option se révèlera plus qu’utile afin de réduire les déperditions de chaleur venant de l’extérieur vers votre porte d’entrée.

Puisque les problèmes d’isolation représentent en majeure partie l’apparition de courants d’air froids. Alors, l’achat de ce type de produits pourraient bien résoudre le problème. Il est aussi possible d’en placer devant d’autres ouvertures au sein de votre logement. Vous avez la possibilité d’en trouver de nombreux modèles dans les boutiques de bricolage avec différentes caractéristiques :

Mousse

Pivotant

Adhésif

En brosse

À vis

Voici donc 5 astuces performantes pour réduire les déperditions et chauffer votre maison de manière naturelle.