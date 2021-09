7 plat végétarien facile à faire au quotidien pour garder la ligne !

Et si on se fixait l’objectif de manger moins de viande ce mois-ci ? Cela peut sembler difficile à première vue, mais en fait ce n’est pas aussi difficile qu’il y paraît. C’est pourquoi nous avons rassemblé quelques recettes végétariennes rapides et faciles qui feront un délicieux dîner pour vous et votre famille.

Puisque changer vos habitudes alimentaires doit se faire progressivement, vous pouvez choisir d’ajouter une ou deux recettes végétariennes au menu chaque semaine. Mettez donc la viande de côté et laissez place aux haricots, aux lentilles, au tofu et au tempeh.

Pizza express aux champignons

Donnez des couleurs à votre repas sans viande avec cette pizza aux champignons et au tofu. Ne vous limitez pas aux champignons de Paris, mais essayez-en différentes variétés telles que les champignons du café, les pleurotes et les girolles.

Pour assaisonner le tofu, préparez rapidement une marinade à base d’huile végétale, de moutarde de Dijon et de vinaigre de cidre de pomme. Cette recette gourmande se prépare en seulement 30 minutes !

Bol du bouddha

Il y a beaucoup d’ingrédients, mais ne vous laissez pas intimider par cette recette. C’est très simple à faire et très bon pour la santé. Votre corps vous remerciera pour toutes les vitamines que vous lui apportez. Les bols de Bouddha sont un incontournable des menus végétariens et végétaliens et sont rapidement devenus populaires sur la côte ouest. Utilisez n’importe quel grain de votre choix comme base et ajoutez tous vos aliments préférés pour créer un bol délicieux et unique !

Sauté de tofu

Si vous pensez que cuisiner des plats végétariens est compliqué, vous constaterez que cette recette est tout le contraire ! Le chef Antoine Sicotte partage avec vous sa recette de sauté de tofu facile à réaliser.

En plus des protéines de soja, ajoutez des carottes, du chou, des champignons et des fleurons de brocoli au sauté. Grâce au gingembre, de l’huile de sésame, de la sauce piri-piri et de la coriandre rehaussez votre saveur de plat pour un repas plus frais

Minispogos végétariens

Des amateurs de pogo vous tendent ils visitent ? Si tel est le cas, cette recette de mini pogos végétariens de la chef Kimberly Lallouz seras une très bonne option pour vous. Faite de petits morceaux de saucisses à hot-dog végétariennes en petites bouchées et ensuite imbiber les dans une pâte à frire extraordinaire.

Une fois les tests réalisés, la chef vous conseille vivement sa recette de pâte à fabriquer grâce aux pois chiches et de farine de céréales. Un ketchup épicé au sirop d’érable serait très parfait pour accompagner ces bouchées délicieuses.

Bol au tempeh croustillant, halloumi grillé et cari

Avez-vous déjà entendu parler du tempeh ? C’est en quelques sortes le cousin du tofu ! Certains cuisiniers le cuisine dans une recette simplifiée et rempli de saveurs. Afin de constituer une meilleure saveur de votre plat, il est important de faire cuire du riz basma. Vous pouvez y ajouter le tempeh, des tomates cerises ou encore certaines parties de fromage hall ou mi-fumé.