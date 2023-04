La grande distribution vit un cauchemar, des milliers de produits rappelés de vous sont peut être concernés !

Si on pensait que les dernières normes sanitaires allaient pouvoir tout changer, la réalité est bien plus surprenante…

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on entende parler d’un nouveau scandale au niveau des produits alimentaires, quand cela ne concerne d’ailleurs pas d’autres types de produits en particulier. Même si certains d’entre vous auront tendance à l’oublier, les rappels de produits peuvent concerner toutes sortes d’articles, et pas seulement les aliments !

D’ailleurs, on a pu le voir encore très dernièrement, avec notamment des rappels de produits qui ont pu directement concerner des serpes à destination des plus jeunes et qui auraient pu avoir de très lourdes conséquences pour les consommateurs.

Saucisse à croquer – ILLER Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) Motif : Présence de Listeria monocytogeneshttps://t.co/HoRz97LXHg pic.twitter.com/GELEKH8et1 — RappelConso (@RappelConso) April 21, 2023

Un nouveau scandale pour la grande distribution !

Mais cette fois-ci, on a pu constater que si certains d’entre vous ont pu réussir à passer à travers les tous derniers rappels de produit, alors il est tout à fait possible que cela ne soit pas du tout le cas pour ce rappel de produit qui a pu déjà faire un peu de bruit sur la toile. En effet, on sait même d’ores et déjà que certains d’entre vous vont pouvoir être concernés.

Pour bien se rendre compte de la gravité de la situation en ce qui concerne les différents rappels de produits, il suffit par ailleurs de se rendre directement sur les réseaux sociaux pour aller voir les tous derniers messages alarmistes sur le sujet. Même si, pour certains rappels de produit, on peut tout à fait comprendre que la panique ne soit pas du tout justifiée, il faut bien avoir conscience que certains d’entre vous pourraient largement avoir des solutions pour essayer de s’en sortir et ainsi essayer d’éviter le prochain scandale sanitaire.

Gaufrettes framboise 160g Leader Price – LEADER PRICE Risques : Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) Motif : présence éventuelle de corps étranger, risque de présence de morceau de plastiquehttps://t.co/20hEie4Qzc pic.twitter.com/IRxNrbH8We — RappelConso (@RappelConso) April 21, 2023

Malheureusement, et bien souvent, ce n’est qu’au bout de quelques jours, plusieurs semaines, ou même encore plusieurs mois, que l’on peut entendre parler de certains vrais scandales comme ceux que l’on a pu découvrir encore très récemment parmi les différents rappels de produits.

Les consommateurs sont plus nombreux qu’on ne le pense…

Il est malheureusement assez fréquent d’entendre parler de certains rappels de produits sur la toile, mais il faut bien le dire : certains clients des plus grandes enseignes ne savent pas forcément comment s’y prendre quand il s’agit de faire de nouveaux signalements, ou encore de vérifier si vous êtes concerné par un rappel de produit en particulier.

Gaufrettes framboise 160g Casino – CASINO Risques : Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) Motif : Présence éventuelle de corps étranger, risque de morceau de plastiquehttps://t.co/XNQ6L3Kk5X pic.twitter.com/ALOiAI1YrH — RappelConso (@RappelConso) April 21, 2023

Pour cela, la meilleure des choses que vous pourriez faire, c’est tout d’abord de vous lancer la tête la première dans votre magasin pour aller voir si vous êtes concernés, car les gaufrettes qui sont rappelées ont été vendues sous plusieurs enseignes !

En effet, comme vous pourrez le voir, ces délicieuses gaufres sont vendues aussi bien sous l’enseigne de la marque de Casino que de Leader Price. De quoi semer le doute chez tous les consommateurs qui se demandaient pourquoi les gaufrettes de ces deux enseignes avaient un goût aussi similaire…

Du plastique dans les gaufrettes : comment réagir si vous êtes concerné ?

Si vous pensez que vous êtes directement concerné, alors nous vous invitons en premier à vérifier que le numéro de lot correspond bien aux lots qui sont rappelés, sans quoi vous ne pourrez pas obtenir un dédommagement !

Dans le cas où vous avez un paquet de gaufrettes qui est concerné, alors dans ce cas de figure, vous allez devoir prendre les devants et retourner dans votre magasin pour demander un remboursement en contrepartie. Ne tardez pas trop longtemps, car vous n’avez que la possibilité d’agir dans une durée limitée !