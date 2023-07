Dans quel port de bretagne peut-on acheter un petit bateau à moteur d’occasion ?

Si vous allez régulièrement en Bretagne, ou que vous y vivez complètement, il peut toujours être agréable de posséder son petit bateau à moteur. Le permis se passe très facilement et il vous faudra surtout potasser le code maritime. Vous pouvez facilement obtenir le permis bateau en une semaine seulement. Et vous pourrez ensuite louer tous les bateaux à moteur que vous souhaitez, ou bien acheter le vôtre. Et il y a de nombreux ports en Bretagne où vous pourrez en trouver un d’occasion pour faire des économies sur votre achat.

En effet, en déambulant dans les ports, vous pourrez régulièrement voir des bateaux à quai mis en vente. Ou bien échanger avec les propriétaires pour savoir s’ils ont connaissance de ventes prochaines. Vous pourrez vous rendre au port de Doëlan, de Paimpol, de Lorient ou encore de la Trinité-sur-Mer pour avoir de grandes chances de trouver un bon bateau à moteur d’occasion. N’hésitez pas non plus à consulter les nombreuses annonces sur le web pour trouver un bâtiment qui pourrait vous convenir. Certaines vous permettront de trouver le port où vous rendre pour voir le bon bateau.

Si c’est le premier bateau que vous achetez, nous vous recommandons de ne pas vous rendre seul pour inspecter le matériel proposé. En effet, il y a de nombreuses choses à connaître sur un bateau pour savoir si celui-ci est en bon état ou non. En consultant des annonces, vous pouvez parfaitement trouver des embarcations qui vous semblent correctes, mais qui présenteront en réalité des défauts très importants pour la navigation.

Les critères pour acheter un bateau à moteur occasion bretagne

Quand vous allez acheter votre bateau d’occasion, il faudra toujours questionner son propriétaire sur certains points essentiels. Dont certains que vous pourrez ensuite vérifier par vous-même. Il faudra savoir combien de temps le navire est encore garanti, s’il l’est toujours. Demander la date de la dernière expertise du bateau et quels sont les défauts qui ont été identifiés. Et vérifier la cote actuelle du bateau en utilisant le nom du modèle, son année de fabrication ainsi que l’état général que vous constatez.

Vous pourrez ensuite vérifier de nombreux points en inspectant l’embarcation. Regardez bien la coque et le pont pour voir si vous constatez des rayures, de la corrosion ou des marques de chocs. Cela peut parfois révéler des problèmes cachés plus importants. Inspectez, bien entendu, l’état du moteur et toute la mécanique en général. Il est important de regarder si les hélices tournent correctement, si elles ne sont pas rayées. Et les éventuelles réparations que vous pourriez avoir à faire en plus du prix d’achat.

Vous aurez également plusieurs documents à vérifier pour acheter le bateau dans les meilleures conditions. Toutes les factures justifiant de l’entretien de votre embarcation, mais également l’acte de francisation ou la carte de circulation. Le dernier rapport d’expertise doit également vous être transmis. Échangez avec le vendeur pour connaître l’utilisation précédente du bateau, afin de savoir si celui-ci a été bien entretenu ou non. Cela pourra vous rassurer sur votre achat de petit bateau à moteur d’occasion en Bretagne.

Trouver facilement un bon bateau d’occasion

Parcourir les mers peut être une véritable aventure au quotidien. Mais pour cela, il va être essentiel de trouver un bateau. Voire de passer le permis bateau si vous souhaitez pouvoir vous éloigner au maximum des côtes, mais aussi profiter d’un bateau avec un moteur avec une puissance suffisante. Si vous voulez faire des économies et trouver rapidement de quoi naviguer, il est parfaitement possible d’acquérir un bateau d’occasion. Pour bien choisir votre bateau, plusieurs critères sont à prendre en compte.

Faire attention à l’état général

C’est le premier critère à analyser pour choisir votre bateau d’occasion. Examinez attentivement l’état général du bâtiment, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Vous pouvez l’inspecter avec un proche expert des bateaux si vous voulez avoir des garanties sur son état. Si vous le faites tout seul, pensez à chercher des signes de dommages, de corrosion ou encore des réparations mal faites. Vérifiez l’état de la coque, de la structure, mais aussi du pont.

Relisez bien l’historique de l’entretien

Il est tout à fait logique de demander des informations sur l’historique d’entretien du bateau. Les dossiers d’entretien vous donneront une bonne idée de la façon dont le bateau a été pris en charge par le propriétaire précédent. Assurez-vous que des entretiens réguliers ont été effectués et que les réparations ont été faites correctement par de véritables professionnels qui auront délivré des factures pour le prouver.

Faites des vérifications sur le moteur

Si le bateau est équipé d’un moteur, vérifiez son état et son entretien grâce aux factures. Demandez des informations le fonctionnement, la durée de vie du moteur et si des réparations importantes ont été effectuées. Si possible, effectuez un essai en mer pour mieux évaluer les performances du bateau avant de l’acheter.