Pour faire fonctionner les appareils comme le poêle à bois, on utilise du bois de chauffage. Cette appellation regroupe plusieurs types de bois, qui se distinguent non seulement par leur forme, mais aussi par leur composition. On retrouve donc sur le marché la bûche densifiée ou compressée, qui elle aussi se décline en plusieurs types : la bûche densifiée classique et la bûche densifiée longue durée.

Qu’est-ce qu’une bûche densifiée ?

Pour commencer, la bûche densifiée est un type de bûche particulier, différent du bois de chauffage traditionnel. On l’appelle aussi la bûche compressée. Ce type de bûche représente à ce jour le meilleur choix à faire pour obtenir un rendement optimal de votre appareil de chauffage.

Il s’agit d’une bûche reconstituée, qui se compose de résidus de coupe agglomérés à haute pression. Pour obtenir une bûche avec de bonnes performances, les fabricants se servent de quelques essences de bois très précises. Ce sont généralement des résineux, notamment les douglas, les sapins, etc.

Ainsi, le processus utilisé pour la fabrication de la bûche compressée, et les essences de bois choisies permettent d’obtenir un combustible à la fois écologique et économique. La bûche est bien sèche, et présente un taux d’humidité nettement inférieur à celui des autres types de bois de chauffage.

Le rendement de la bûche densifiée

Une bûche densifiée est une bûche que vous pourrez utiliser comme n’importe quel type de bois de chauffage. On peut l’utiliser pour des appareils comme le poêle à bois, l’insert de cheminée, la chaudière à bois et même la cuisinière à bois.

Son rendement est nettement supérieur à celui du bois traditionnel : jusqu’à trois fois plus. En d’autres termes, il faut trois fois moins de bûches densifiées que de bois traditionnel pour obtenir le même rendement. Il faut noter aussi que :

Le pouvoir calorifique de la bûche densifiée est supérieur à 4,6 kWh/kg, tandis qu’avec le bois traditionnel il se situe entre 2 et 3,4 kWh/kg

de la bûche densifiée est supérieur à 4,6 kWh/kg, tandis qu’avec le bois traditionnel il se situe entre 2 et 3,4 kWh/kg Le taux d’humidité de la bûche densifiée est inférieur à 8,9%, tandis qu’avec le bois traditionnel il se situe entre 30 et 50%

de la bûche densifiée est inférieur à 8,9%, tandis qu’avec le bois traditionnel il se situe entre 30 et 50% Le taux de cendres avec la bûche densifiée est inférieur à 1%, tandis qu’avec le bois traditionnel il est supérieur à 3%.

La buche densifiée longue durée : de quoi s’agit-il ?

Comme vous avez pu le voir, la bûche densifiée offre un rendement nettement supérieur à celui qu’on peut avoir avec du bois traditionnel. Cependant, ce n’est pas tout. Comme mentionné plus haut, la bûche densifiée se décline en deux versions. Vous aurez donc à choisir entre la bûche densifiée classique (bûche de jour) et la bûche densifiée longue durée (bûche de nuit).

Parmi ces deux versions, la bûche densifiée longue durée est celle qui offre le meilleur rendement. Elle est fabriquée de manière à augmenter légèrement le taux d’humidité. De cette manière, elle produit de la braise, mais ne s’enflamme pas. La combustion peut alors durer entre 6h et 10h, avec une diffusion d’une chaleur douce et homogène.

En résumé, si vous cherchez du bois de chauffage avec le meilleur rendement possible, optez sans hésiter pour la bûche densifiée, et plus précisément pour la bûche densifiée longue durée.