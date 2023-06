Comment savoir simplement ce qu’est la téléphonie VoIP ?

Si vous suivez l’avancée de la communication, vous avez probablement entendu parler de la téléphonie VoIP. C’est un système d’appel qui permet de directement passer ses appels via le réseau Internet. Cela peut avoir de nombreux avantages au sein d’une entreprise. Si vous le pouvez, nous vous recommandons d’ailleurs de rapidement passer par ce système de communication au sein de votre société, et ainsi profiter des nombreux atouts que cela va apporter.

Dans un premier temps, la téléphonie VoIP va tout simplement pouvoir vous permettre de faire de véritables économies. En effet, vous n’aurez que besoin de votre réseau Internet et d’un bon logiciel pour que cela fonctionne correctement. Vous n’aurez donc plus besoin des lignes téléphoniques traditionnelles, ni de payer de nombreuses factures pour pouvoir les utiliser. Il faudra seulement disposer d’une bonne connexion, et l’ensemble d’une entreprise pourra profiter de cette nouvelle téléphonie.

C’est quoi la téléphonie voip et ses avantages ?

Que vous décidiez de passer à la téléphonie VoIP dans un cadre personnel ou professionnel, vous allez rapidement vous apercevoir qu’il n’y a pas que des avantages au niveau financier. Sachez que vous n’allez plus être limité par les frontières pour pouvoir passer ces appels. En effet, les opérateurs facturent généralement beaucoup plus les appels passés à l’étranger. En étant connecté à un réseau Internet, vous n’aurez pas de surcoût pour ces appels.

Cela va donc grandement améliorer la mobilité ou encore le télétravail depuis n’importe où dans le monde. Cela peut également vous permettre de disposer de fonctionnalités toujours plus avancées pour votre messagerie vocale, par exemple. Il sera possible de toujours mieux sauvegarder les messages importants ou encore de trier ceux que vous devrez traiter en priorité. Il sera également possible de partager plus facilement des appels avec d’autres destinataires.

Dans un cadre plus professionnel, sachez qu’il sera parfaitement possible de combiner un logiciel de VoIP avec d’autres logiciels de votre entreprise. Cela peut se révéler particulièrement pratique pour améliorer toujours plus la productivité de votre travail. Vous pouvez parfaitement le combiner à un logiciel de gestion de clientèle, par exemple. Cela vous permettra d’échanger plus facilement et rapidement les informations collectées suite à un appel, ou d’enregistrer l’appel dans la fiche de données.

L’importance d’un bon logiciel de VoIP

Si vous voulez profiter de tous les avantages de la téléphonie VoIP, il va être indispensable de réussir à trouver un prestataire qui vous proposera le meilleur logiciel possible. Pour cela, nous ne pouvons que vous recommander de consulter les avis des clients, et de vous renseigner toujours plus sur les différents logiciels disponibles sur le marché.

Sachez aussi qu’il sera indispensable de disposer toujours d’une excellente connexion Internet. Cela vous permettra d’obtenir une qualité d’appel supérieure à celle d’un appel traditionnel. Pour cela, il faudra donc choisir un bon fournisseur Internet qui vous apporte des garanties sur la fiabilité de votre connexion, qui vous permettra de passer des appels VoIP de façon toujours plus sécurisée et cryptée.