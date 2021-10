Fashion Week de Paris : L’inattendue rencontre entre Offset, Tyga et Nolwenn Leroy !

La Fashion Week de Paris emballe plus d’un. Cette fois, c’est Nolween Leroy qui fait son apparition plus sublime et envoûtante que jamais. Elle fait de surprenante rencontre au défilé de Lanvin le dimanche 3 octobre. Visiblement, aucun d’eux n’a voulu rater la nouvelle collection de la maison parisienne.

Nolwenn Leroy, Offset et Tyga à la Fashion Week Paris

Le dimanche 3 octobre 2021 dernier à 9 h précis, la salle Pleyel (8e arrondissement de Paris) a accueilli le défilé Lanvin. C’était le moment pour la maison parisienne et son directeur artistique de présenter leur collection printemps-été 2022. Un moment purement unique et spectaculaire que Nolwenn Leroy n’a pas pu rater. Elle a fait une belle découverte et une rencontre plutôt inattendue également.

En effet, sur les lieux de l’événement, l’artiste a fait une rencontre surprenante avec des rappeurs charismatiques et flashy. Il s’agit de Tyga et Offset. Un instant particulier que les photographes n’ont pas hésité à immortaliser.

Bien qu’ils soient tous les trois de deux mondes pratiquement opposés, se retrouver le temps d’un défilé est plutôt reluisant. Ils étaient voisins de premier rang à cette Fashion Week.

Nolwenn Leroy, envoûtante au défilé

La belle Nolwenn Leroy était sensationnelle au défilé Lanvin. Elle était précisément vêtue toute de Lanvin avec un tailleur pantalon à petits carreaux. C’était hypnotisant.

La jeune femme y a associé également des baskets pailletées, modèle Glen Arpege d’une valeur de 550 euros. Avec un look si splendide, elle a posé le sourire aux lèvres pour les photographes présents.

Autres célébrités ayant assisté au défilé Lanvin

Plusieurs stars ont marqué leur présence pour ce splendide défilé. En occurrence les acteurs Isabelle Huppert, Joeystarr, et même Nicolas Maury. La chanteuse et actrice Camélia Jordana et les influenceuses Carla Ginola, Léna Mahfouf ont aussi fait leur apparition.

C’est naturellement sans omettre l’ex-compagnon de Kourtney Kardashian, Younes Bendjima qui avait aussi répondu présent à l’invitation Lanvin avec beaucoup d’engouement.

Tout compte fait, ils ont tous suivi avec beaucoup d’attention les passages successifs des différents mannequins. Même Naomi Campbell, habillée totalement en noir, n’a pas échappé aux regards des spectateurs.

Tout juste à la fin du magnifique show, Offset et Camélia Jordana n’ont pas pu se retenir. Ils se sont très rapidement faufilés en coulisse, dans l’objectif d’adresser leurs félicitations au directeur artistique Bruno Sialelli. Ce défilé Lanvin était l’un des plus attendus de la Fashion Week parisienne.

Nolwenn Leroy, sa carrière

Auteure-compositrice-interprète et multi-instrumentiste française, Nolwenn Leroy a de quoi faire rêver. Elle remporte avec brio, la saison 2 de l’émission Star Academy en 2002.

Celle qui brille dans sa carrière, a réussi à publier sept albums studio, deux albums live. Elle a classé également deux singles à la première place du Top 50. En occurrence Cassé et Nolwenn Ohwo.

La charmante femme s’est aussi exportée et classée en Allemagne, aux États-Unis, au Canada et en Corée du Sud. Et, tout naturellement en dehors de la Belgique et de la Russie qu’elle a déjà conquise.