Les 6 signes astrologiques qui ne seront plus jamais les mêmes après cette nouvelle lune

Entre la période mouvementée depuis le début de l’été 2023, et la nouvelle lune en Taureau qui impacte particulièrement certains signes astrologiques, il est temps d’en savoir plus sur ces transformations marquantes pour notre horoscope. Zoom sur les six signes qui ne seront plus jamais les mêmes après cette nouvelle lune.

Cette nouvelle lune en Taureau : une puissante source de changements #

La Lune, comme nous le savons tous, influe grandement sur nos vies et notre personnalité selon son cycle et sa position dans notre thème astral. En cette rentrée de septembre 2023, c’est une superposition rare de sept planètes rétrogrades qui se produit, ajoutant à la complexité de cette période.

Mais c’est surtout la nouvelle lune en Taureau qui retient l’attention puisqu’elle touchera de manière significative certains signes astrologiques : Bélier, Taureau, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons. Retour sur leurs bouleversements annoncés.

Quand détermination et pugnacité s’emparent du Bélier #

Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette nouvelle lune en Taureau aura un impact fascinant sur le Bélier. Il se sentira poussé à redoubler de volonté et d’énergie pour accomplir ses objectifs. Sa détermination et sa pugnacité ne pourront qu’être bénéfiques s’il parvient à rester maître de ses impulsions.

La sérénité du Taureau : une force de caractère qui s’affirme #

Pour le natif de ce signe terrestre, cette nouvelle lune est l’occasion de revenir aux sources de son être profond. Il trouvera un calme nouveau et une affirmation renforcée de soi au cours des prochains mois. Cette rentrée marque donc un moment idéal pour se reposer sur ses forces intérieures afin d’évoluer sereinement dans ses projets.

Le Gémeaux ou la réconciliation avec sa dualité #

Ce signe d’air capricieux, qui frôle souvent les extrêmes, ressentira au long des quatre prochains mois l’appel du changement intérieur. Cette influence de la nouvelle lune en Taureau aidera le Gémeaux à trouver une harmonie entre ses deux facettes si particulières. Les résultats seront visibles dès novembre, où il adoptera une attitude beaucoup plus équilibrée et posée.

Résolutions habituelles et nouvelles intentions pour la Vierge, le Sagittaire et le Poissons #

Contrairement à leurs autres congénères du zodiaque, ces trois signes vivront durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2023 des moments de grande introspection et réajustements personnels. Cependant, ils auront également à cœur de tirer avantage des autres phases lunaires pour ancrer leurs bonnes résolutions dans la réalité.

Le regain d’énergie de la Vierge #

Il est bien connu que le signe de la Vierge a besoin d’ordre et de rigueur pour s’épanouir. Cette nouvelle lune va apporter un nouveau souffle à ce natif, qui en sera ravi. Dès octobre, il sera visible qu’il souhaite améliorer ses performances professionnelles et construire un environnement plus sain.

Décision et confiance au rendez-vous pour le Sagittaire #

Le Sagittaire, naturellement animé par sa foi inébranlable, traverse une phase de transition importante durant cette nouvelle lune en Taureau. Son horoscope révèle qu’il aura enfin la capacité de prendre des décisions claires et justes durant les prochains mois qui le mèneront au bonheur tant espéré.

Un Poissons en pleine métamorphose #

Tout comme le Sagittaire, le Poissons saura tirer parti de cette nouvelle lune en Taureau en se réinventant lui-même. Il tendra vers une introspection salvatrice, où il réussira à intégrer les leçons apprises ces derniers temps. Le renforcement de son engagement personnel lui garantira de concrétiser ses ambitions profondes.

Au-delà des transformations que cette nouvelle lune apporte à ces six signes astrologiques, rappelons que chaque individu connaîtra des expériences différentes selon son thème astral. Toutefois, nul doute que pour chacun d’entre eux, cette période sera l’occasion d’une phase d’évolution importante pour les chacun des natifs de ces signes et d’un renouveau qui ne laissera certainement personne indifférent.