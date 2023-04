Les meilleurs sites de streaming gratuits pour voir vos films et séries !

Chez soi, il n’y a généralement rien de plus distrayant que de se mettre devant son ordinateur ou son smartphone pour suivre ses films et séries préférés en streaming gratuit.

Cependant, il n’est toujours pas évident de tomber facilement sur des sites de streaming gratuits. Si vous êtes dans le cas, pas de soucis à vous faire, car nous vous proposons ici une liste des meilleures plateformes de streaming gratuits.

Le top 10 des meilleurs sites de streaming gratuits

Il est bien de trouver un site de streaming gratuit, mais le plus gros défi est de trouver le bon. Voici une petite liste de certains qui pourraient vous satisfaire plus rapidement.

StreamWay

C’est l’une des références en matière de films, séries et mangas en streaming. Dessus, vous pourrez y mater les dernières nouveautés avec une multitude de choix vu que celles-ci sont classées en plusieurs catégories (aventure, Bollywood, comédie dramatique, etc.). Avec Streamway, vous avez aussi la possibilité de demander un film en envoyant un message par mail ou sur la Page Facebook.

Séries streaming

Vous n’y trouverez forcément pas les séries du moment, mais vous aurez la chance de tomber quand même sur certains pour combler vos attentes à savoir : Casa de Papel, The Walking Dead, Good Doctor ou encore S.W.A.T, etc.

Streamiz HD

Si vous avez horreur des annonces publicitaires qui sortent de nulle part comme sur la plupart des sites, celui-ci conviendra parfaitement avec vos exigences. En plus de vous offrir des films en excellente qualité, Streamiz HD vous garantit un moment de détente sans dérangement.

HDS Streaming

Si vous êtes à la recherche de séries en excellente qualité, ce site est ce qu’il vous faut. En effet, en raison de celle-ci, il est compté parmi les meilleures plateformes de streaming. Dessus vous y retrouverez vos séries classées par genre et ordre alphabétique.

En stream

Très récent comme site, il a pour particularité de vous proposer une variété de films et séries en tout genre (action, thriller, comédie, dramatique). Il vous permet également de faire une demande de film, si celui que vous recherchez n’y est pas.

Vous avez aussi la possibilité de classer les films proposés par réalisateur, ce qui vous permet de suivre ceux d’une personne en particulier. En gros, vous avez ici de quoi satisfaire votre appétit sur tous les plans.

Illimitestreaming

Sur ce site, vous avez une possibilité de choix quasi illimité comme son nom l’indique de films et séries pour toutes les catégories et tous les âges. En plus d’être régulièrement mise à jour, vous y retrouverez les sorties les plus récentes. Il est doté de lecteurs performants et varié, vous donnant ainsi la chance de regarder vos vidéos dans de bonnes conditions et selon votre connexion.

Avec illimitestreaming, vous ne courez aucun risque de chute ou de perte de connexion. Ce qui représente est en réalité un véritable bonus si vous avez pour habitude de passer du temps à suivre une série après le travail.

Le site de streaming gratuit : Kub

Kultur Bretagne (Kub), est une plateforme dédiée à la culture. Documentaires et films thématiques sont généralement ses propositions, mais vous avez aussi l’occasion d’y retrouver toutes sortes de vidéos de très bonne qualité en accès libre. Elle vous permet de naviguer de façon très simple à travers les différentes catégories proposées vu que son interface est très bien travaillée.

L’équipe en charge du site est composée d’experts ce qui apporte une certaine plus-value. Vous le remarquerez d’ailleurs directement en arrivant sur la page d’accueil. Retrouvez facilement dessus, les meilleurs courts et longs-métrages documentaires du marché.

Film Streaming Plus

En réalité, ce site ne vous propose pas les dernières sorties, mais est muni d’un catalogue vous offrant un large choix de films et séries dans une bonne qualité. Vous y trouverez par exemple des films comme : Fast and Furious, Premier de la Classe ou encore Hobbs and Shaw, etc pour ne citer que ceux-là.

VK Streaming

Classé parmi les meilleurs sites de streaming gratuits, sur celui-ci vous trouverez sans doute les films de votre choix et les plus récents d’ailleurs. Il est muni d’un catalogue assez vaste donc de quoi vous satisfaire à coup sûr. En ce qui concerne la qualité, vous n’aurez aucun souci à vous faire, car elle est excellente.

Papystreaming

Vous allez sans doute l’apprécier puisqu’il vous offre l’opportunité d’accéder à plusieurs films et séries ainsi que des mangas en Français et en haute définition (HD). Le plus intéressant, c’est qu’il vous les offre dans un classement par catégorie à savoir (aventure, crime, etc.) et par année de parution. Grâce à lui, vous obtiendrez très rapidement ce que vous cherchez.

De nombreux autres sites de streaming gratuit sont également disponibles (Liberty VF, Zone streaming, SokroStream, etc.) que vous pouvez aller visiter.

Éviter les publicités sur les sites de streaming

Il y a de nombreux sites de streaming qui vous permettent de regarder des films, des séries et des animés qui sont disponibles en France. Cependant, il y a souvent de nombreuses publicités intempestives qui vont venir vous gâcher vos recherches, ou encore qui vont venir gêner votre visionnage. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer ici pour trouver facilement les meilleurs sites streaming gratuits sans pub.

Cela vous permettra de naviguer sur les sites en toute tranquillité, sans prendre le risque de voir des fenêtres s’ouvrir constamment sur votre ordinateur. Et ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de publicités sur ces sites que vous ne pourrez pas trouver les films que vous avez envie de regarder. En effet, vous pourrez accéder aux derniers films sortis en salle, et même les plus populaires.

Du côté des séries, vous allez également pouvoir trouver votre bonheur. Il y en a de nombreuses différentes qui devraient vous plaire et vous pourrez ainsi vous lancer dans des séances de binge watching pendant de longues heures sans être dérangé. Nous vous recommandons de prendre le temps de choisir le meilleur site possible pour être tranquille pendant le streaming.