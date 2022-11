Lidl : la marque met en vente un aspirateur-robot à prix cassé !

Le célèbre discounter Lidl met en vente un aspirateur-robot qui promet des merveilles à ces futurs utilisateurs.

Les aspirateurs-robot ont parcouru un long chemin au cours des dernières années. Avec l’avènement de la connectivité, ils sont désormais beaucoup plus intelligents et plus pratiques. L’offre est très riche et les prix varient en fonction des modèles.

L’aspirateur-robot de la marque Vileda proposé par Lidl

À partir du 19 octobre, l’aspirateur-robot vendu par Lidl promet de nettoyer la chambre sans rien toucher. Par conséquent, la technologie robotique sur le marché offre aujourd’hui au discounter la possibilité de faire d’énormes remises et d’avoir un prix qui est imbattable.

Aspirateur-robot proposé par Lidl

Comme c’est généralement le cas avec les appareils qui vendent des remises importantes, l’affaire se répète. Cette fois, c’est un appareil de seulement 8 pouces de haut sur 12 pouces de large, mais qui peut être laissé allumer pendant près de 80 minutes sans charge.

Ce robot aspirateur Vileda commercialisé par Lidl convient à tous les sols, du parquet au tapis et du stratifié au carrelage. Bref, vous l’aurez compris, c’est une belle pièce de technologie.

Un aspirateur-robot qui coûte seulement 99,99 euros chez Lidl

Moins de 100 euros pour profiter de cet aspirateur de marque allemande VR One. Théoriquement, cet appareil nettoie soigneusement les zones les plus petites et les plus grandes de votre maison durant 80 minutes. « Il peut surmonter les obstacles et traverser facilement des tapis courts ET des sols durs sans se coincer ». La promesse publicitaire de Lidl.

Les avantages de ce robot aspirateur proposé par Lidl

Avec la technologie sans fil, il semble être en zigzag et entièrement automatique. Parmi les nombreux autres atouts de cet outil populaire, nous obtenons les promesses suivantes : 80 minutes d’indépendance, capacité de traitement des déchets 500 ml, bac à poussière XL et bouche d’aspiration, protection des meubles: pare-chocs, 2 modes de navigation : zigzag et automatique, garantie constructeur : 3 ans.

Quel aspirateur-robot choisir pour quel type de sol ?

Les robots aspirateurs conviennent à toutes sortes de surfaces, grandes, petites ou moyennes. En fait, tous les appareils présents dans le marché peuvent charger la batterie lorsqu’elle est faible et reprendre le nettoyage là où elle s’était arrêtée.

Cependant, cet appareil est principalement destiné à être utilisé sur des sols durs ou des tapis délicats. En réalité, d’après les tests de recherche, les coutures sous vide sont beaucoup moins efficaces sur les tapis hauts et épais. Leur puissance d’aspiration est encore insuffisante pour enfouir les poussières enfouies dans les fibres.

Que vaut un robot aspirateur laveur de sol ?

La plupart des produits sont hybrides et offrent non seulement l’aspirateur mais également le nettoyage. À cet effet, il y a de la place pour une vadrouille et un réservoir d’eau. Il existe en ce moment des aspirateurs qui utilisent cette fonction de lavage pour éliminer les poussières très irritées du sol.

Qu’on se le dise, cette fonctionnalité ne remplace pas votre utilisation hebdomadaire de la vadrouille ou votre robot vadrouille d’origine.

Comment bien utiliser un aspirateur autonome ?

On l’a déjà vu en début d’article, l’aspirateur autonome paraît être la meilleure solution pour garder votre intérieur propre sans vous en préoccuper pour autant. Ils sont donc conçus pour passer partout dans votre maison mais cela nécessite un minimum d’organisation de votre part. On vous explique donc comment bien faire fonctionner votre nouvel aspirateur autonome.

Le choix du modèle

Première chose très importante, lors de votre achat, choisissez le modèle qui répond à tous vos besoins. En effet, il en existe de nombreux types et il est important de bien lire ses caractéristiques avant de procéder à son achat. Par exemple, prenez un modèle qui nettoie également vos tapis, peu importe la taille de leurs poils.

Respecter le mode d’emploi

Autre indication importante, vous devez bien vous renseigner sur la façon dont il fonctionne après l’avoir acheté. Pour cela, lisez au moins une fois le manuel d’utilisation de l’aspirateur autonome.

Rangez votre logement avant utilisation de l’aspirateur autonome

Pour être certain(e) que l’aspirateur fonctionne correctement, vous devez veiller à bien ranger votre logement pour ne pas qu’il y ait trop d’obstacles qui l’empêchent de passer dans toutes les pièces.

Programmer l’aspirateur

Le faire fonctionner à intervalle régulier permet d’être certain que votre logement reste propre toute la semaine.

Entretenir votre aspirateur autonome

Enfin, nettoyez les filtres régulièrement et changez le sac de l’aspirateur autonome pour qu’il reste efficace longtemps.

Où trouver un aspirateur autonome ?

Pour faire votre achat, nous vous recommandons de directement passer commande en ligne. En effet, cela permet de prendre le temps d’analyser tous les modèles disponibles et surtout de pouvoir le retourner dans le cas où il est défectueux ou qu’il ne marche pas comme vous le vouliez. Vous disposez de la politique européenne de retour de 2 semaines, comme pour tout achat en ligne.