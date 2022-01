Choisir un aspirateur pour vos tâches ménagères peut sembler être très simple à première vue. Mais vous vous rendez compte que c’est étonnement délicat, une fois que vous commencez à avoir conscience des options, fonctionnalités et accessoires du produit. Il existe de nombreux types d’aspirateurs, mais à la base, on distingue deux types principaux : avec ou sans sac. Choisir entre les deux dépend de plusieurs facteurs. Lequel choisir pour une élimination optimale de saleté dans votre maison ? Lequel vous conviendrait le mieux ? La réponse est dans cet article.

Quelle est la différence entre un aspirateur avec et sans sac ?

L’aspirateur avec sac est doté d’un sac remplaçable en guise de filtre. Celui-ci permet de piéger la saleté et n’empêche pas l’air de circuler à travers le sac. Il est cependant nécessaire de changer ce dernier lorsqu’il est plein. Les aspirateurs sans sac sont une innovation récente, ils sont conçus pour faciliter la vie de l’utilisateur. Ils piègent la saleté grâce à un système de filtration. Ils disposent de tubes, permettant à l’air d’être séparé de la poussière, l’air ressort alors propre.

Les avantages des aspirateurs avec et sans sac

L’aspirateur avec sac existe depuis un bon moment. Il est très pratique, et a plusieurs avantages. Les sacs de remplacement sont faciles à trouver dans les magasins, ou même en ligne. Ils minimisent le contact avec la poussière grâce aux avancées technologiques modernes, qui maintiennent les éventuels allergènes à l’intérieur du sac. Cela peut servir, notamment les personnes qui souffrent d’allergies. Comme les filtres sont intégrés dans les sacs, l’utilisateur n’a pas besoin de les nettoyer à chaque fois, cela demande donc moins d’entretien. De plus, un sac jetable est généralement plus grand que le bac à poussière d’un aspirateur sans sac, il n’est donc pas nécessaire de le vider aussi souvent. Enfin, les sacs de meilleure qualité offrent en général une meilleure filtration. L’aspirateur sans sac a également plusieurs avantages. Il est écologique, car il a des filtres réutilisables contrairement à son concurrent avec sacs non-recyclables. L’utilisateur n’a donc pas de dépenses supplémentaires pour acheter de nouveaux sacs. L’aspirateur sans sac coûte moins cher sur le long terme. De plus, les objets de valeur aspirés sont facilement récupérables avec un aspirateur sans sac. En outre, si vous avez des animaux de compagnie, l’aspirateur sans sac peut être la meilleure option pour vous. Sinon vous risquez de devoir remplacer les sacs à chaque fois que vous devez passer l’aspirateur. Enfin, Il est facile de savoir quand il faut vidanger le réservoir d’un aspirateur sans sac, grâce à des chambres transparentes qu’on retrouve sur ces derniers.

Les inconvénients des aspirateurs avec et sans sac

Voici les inconvénients les plus rencontrés lors de d’une utilisation d’un aspirateur avec sac : la plupart des sacs ne sont pas réutilisables. L’aspirateur est moins efficace lorsque le sac est rempli. Les sacs de remplacement doivent être achetés régulièrement. Les aspirateurs sans sac peuvent à leur tour être une mauvaise idée pour certains. Voici quelques inconvénients qui doivent être pris en considération :

Ils augmentent la chance d’inhaler des allergènes ;

Ils sont difficiles à entretenir ;

Ils peuvent nécessiter des filtres supplémentaires et cela coûte cher ;

Ils exposent l’utilisateur à la saleté.

Il n’y a pas vraiment de différences significatives qui permettent de faire le meilleur choix entre un aspirateur avec ou sans sac. Plusieurs marques fiables et performantes proposent des systèmes avec et sans sac efficaces, et à des prix raisonnables. Vous devez cependant tenir compte de vos propres besoins, et opter pour un modèle qui vous convient le mieux, en fonction du mode de vie de votre famille et de vos habitudes de nettoyage à domicile.