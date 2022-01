Les aspirateurs sans fil, également connus sous le nom d’aspirateurs balais, vous libèrent des fils encombrants. Ils sont faciles à porter, ce qui signifie qu’il n’est plus fastidieux de brancher et de débrancher lorsque vous vous déplacez dans la maison. Les caractéristiques varient d’un modèle à l’autre ; certains sont plus puissants que d’autres, ont de meilleurs accessoires et une plus longue longévité quant à la batterie. Avant d’acheter, tenez compte de la taille de votre maison, de ses occupants (y compris les chats et les chiens), et de tous les outils supplémentaires qui pourraient vous être utiles.

Quelles sont les raisons de choisir un aspirateur sans fil puissant ?

Il existe plusieurs types d’aspirateurs sur le marché. Or, la conception d’un aspirateur sans fil offre le plus de commodité et de maniabilité, avec généralement un aspect de « balai » mince et un bidon plus petit à vider régulièrement. Ils sont compacts à ranger (certains peuvent être suspendus au mur), et plus légers que les aspirateurs verticaux et cylindriques, ce qui les rend généralement plus confortables à utiliser. Les aspirateurs sans fil puissants ont tendance à être livrés avec une gamme d’accessoires utiles, tels que les suivants :

Un suceur plat pour les zones difficiles comme les voitures ;

Un outil de rembourrage pour éplucher les canapés ;

Une brosse motorisée pour ramasser les poils d’animaux.

Vous pouvez généralement recharger les batteries en quelques heures, et certains modèles vous permettent d’en acheter deux à la fois, pour deux fois plus d’autonomie. La puissance d’aspiration des bâtons se renforce également au fur et à mesure que la technologie se développe, faisant des appareils les plus performants un excellent investissement.

Comment est testé un aspirateur sans fil puissant ?

Chaque aspirateur sans fil puissant est testé sur trois types de sols différents : moquette, stratifié et parquet. Tout d’abord, le captage général est évalué à l’aide d’une formulation de poussière, conçue par les experts. Ils fixent une quantité définie et pèsent exactement combien chaque aspirateur a collecté après un nombre défini de balayages. L’aspiration des poils d’animaux est à considérer aussi, ils broient les poils d’animaux dans le tapis avant de passer l’aspirateur, pour créer le pire des cas. Ils testent également les performances lors du ramassage de petits résidus, tels que des miettes incrustés sur le dos, ceci en particulier lors des tests en mode portable. En plus de cela, ils effectuent un test de nettoyage intérieur de voiture, pour évaluer les performances de l’aspirateur avec son suceur et sa brosse de crevasses, avant de l’essayer sur un escalier pour voir avec quelle facilité il se manœuvre. L’aspirateur sans fil puissant est jugé donc sur la conception, la facilité d’utilisation, les instructions et toutes les fonctionnalités innovantes.

Le choix entre un aspirateur sans fil puissant et un aspirateur filaire

Oui, est la réponse courte. Mais s’ils fonctionnent aussi bien pour votre maison, c’est une autre question – si vous vivez dans un endroit plus grand et que vous aimez faire tout votre nettoyage en une seule fois, vous constaterez peut-être que la capacité plus petite des aspirateurs balais et la durée de vie limitée de la batterie ne sont pas tout à fait correctes. Si tel est le cas, un aspirateur cylindrique pourrait être une alternative judicieuse. Si vous adoptez une approche plus pièce par pièce, et que cela ne vous dérange pas d’avoir à vider la cartouche ou à recharger vos batteries plus fréquemment, il y a peu de raisons pour lesquelles un aspirateur balai ne conviendrait pas aussi bien à votre maison qu’un aspirateur filaire, sinon mieux.