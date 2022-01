Un aspirateur robot facilitera un peu la tâche, petite mais longue, d’aspirer. Si vous n’avez pas le temps de balayer ou d’aspirer régulièrement, les aspirateurs robots sont un moyen simple de vous assurer que votre maison reste propre, sans que vous n’ayez à faire tout le travail. Certains utilisent divers types de technologies, d’autres sont livré avec des applications et des accessoires complémentaires pour un résultat plus optimal. De ce fait, faire son choix semble loin d’être une tâche facile. Pour cela, nous vous avons préparé un comparatif des meilleurs aspirateurs robots.

Comparatif d’aspirateurs robots : le Yeedi Vac Station

Cet aspirateur propose des capacités d’automatisation avancées, comme vous pouvez utiliser son application de compagnie pour planifier des sessions de nettoyage pour des chambres individuelles, ou créer des marqueurs de limites virtuelles. Il offre des performances globales impressionnantes sur des tapis à pile, il aspire facilement les cheveux, les poils et les grands débris. Bien qu’il puisse avoir besoin d’un autre passage pour nettoyer complètement le matériau particulièrement fin. Il permet également une excellente maniabilité, et en fonction de votre choix de mode d’aspiration. Parmi ses caractéristiques :

Autonomie max : 200 min ;

Capacité du réservoir : 0,24 l ;

Vidange automatique ;

Assistant Google.

Malheureusement, cet aspirateur manque d’un filtre HEPA pour piéger les allergènes au fur et à mesure qu’il nettoie.

Comparatif d’aspirateurs robots : le Wyze Robot Vacuum

Cet aspirateur robot adapté aux budgets offre une superbe performance sur des surfaces plates, même des surfaces comme du bois ou du linoléum. Il dispose également d’un filtre HEPA à bord, pour aider à piéger les allergènes que vous nettoyez. Cet aspirateur offre une gamme assez large d’automatisation, car vous pouvez utiliser son application de compagnon pour configurer des lignes de frontières virtuelles, ou planifier des séances de nettoyage des chambres pour des zones spécifiques. Parmi ses points forts, on retrouve :

Capacité de la batterie : 3200mAh ;

Capacité de poubelle : 0,55l.

Malheureusement, il a de nombreuses parties qui doivent être nettoyées ou remplacées régulièrement, les coûts récurrents peuvent donc s’ajouter au fil du temps. Il a également une très petite poubelle qui a besoin de vidange fréquente.

Comparatif d’aspirateurs robots : l’iRobot Roomba S9

L’iRobot Roomba S9 est le meilleur aspirateur de robot pour se débarrasser des poils de vos animaux domestiques. Il possède des roues denses qui lui permettent de rouler en douceur sur des sols moquettes. Sa tête de vide change automatiquement de hauteur en fonction de la surface. Son filtre HEPA à bord devrait également réduire la propagation des allergènes à mesure qu’il nettoie. Il est muni d’un système de navigation, qui lui fournit une carte virtuelle de sa zone de couverture. Sa performance de la batterie est également superbe, comme vous pouvez vous attendre approximativement entre 50 et plus de 150 minutes d’exécution sur une seule charge, en fonction de votre choix de paramètres d’utilisation. Vous pouvez facilement retirer ses broussailles pour effacer les enveloppes de cheveux et poils enchevêtrés. Globalement, si vous recherchez un aspirateur robot dense, pouvant gérer les poils sur la plupart des types de sol, c’est une bonne option.

Comparatif d’aspirateurs robots : le NEATO D8

Si vous recherchez un aspirateur robot avec moins de pièces nécessitant un nettoyage régulier, optez pour le NEATO D8. Il utilise une matrice de lidar (méthode de télédétection) pour mapper sa zone de nettoyage et sortir une carte de couverture, que vous pouvez ensuite utiliser pour programmer d’autres cycles de nettoyage. Malheureusement, cet aspirateur peut rester coincé sur certains objets, et il peut avoir du mal à dépasser les obstacles, tels que les glands de tapis ou les cordons électriques.