La casserole est un ustensile de cuisine que nous utilisons assez fréquemment, voire tous les jours pour certains. Utilisée pour cuisiner plein de petits plats pour la famille, il arrive que dans certains cas, vous oubliez la nourriture dans la casserole sur le feu, et qu’elle brûle, le résultat et très énervant et angoissant, car vous aurez une casserole qui est brûlée, et nous savons tous à quel point il est difficile de se débarrasser de ces brûlures. Cela arrive au moins une fois tous les 6 mois, vous pouvez être cependant très content de trouver les astuces efficaces et rapides.

Comment nettoyer une casserole brûlée à l’aide de bicarbonate ?

L’idée principale de ces astuces est de ne pas se casser les bras à essayer de frotter trop fort, ou sinon, cela peut également endommager la casserole. Pour cela, il vous suffit de vous munir de quelques produits assez simples, qu’on retrouve partout dans les magasins, tels que :

Le vinaigre blanc ;

Du bicarbonate de soude ;

Et du citron.

Ces produits vous permettront de décoller tout ce qui reste de résidus de nourriture brûlée dans le fond de votre casserole pour pouvoir les réutiliser sans soucis. C’est l’une des meilleures astuces simples. Ainsi, il vous faut un grand verre d’eau, il n’est pas nécessaire de mettre beaucoup d’eau, car vous allez venir chauffer la préparation pendant 10 minutes, et le but n’est pas de laisser le tout s’évaporer. Ensuite, vous mettez la même quantité en vinaigre blanc en ajoutant à la fin le citron et une cuillère à soupe de bicarbonate petit à petit, pour ne pas déborder, car le contact du vinaigre au bicarbonate donne une réaction chimique qui va laisser la préparation mousser. Maintenant que votre mélange est prêt, mettez-le à ébullition sur feu moyen, pour qu’à la fin, vous venez frotter un peu avec une éponge plus rugueuse pour avoir un résultat éclatant, à l’aide de produits pas chers en plus.

Comment nettoyer une casserole brûlée avec de la farine de blé ?

Il est possible de nettoyer et de dégraisser votre casserole brûlée à l’aide de farine de blé, il vous suffit d’avoir aussi une paille de fer et de vinaigre blanc concentré. Dans un bol, mélangez la farine de blé avec le vinaigre blanc à part égale, jusqu’à obtenir une pâte relativement épaisse. Outre sa propriété d’absorber le gras, la farine permettra au vinaigre de s’évaporer moins facilement, et de bien rester en contact avec les zones à nettoyer sans ruisseler. Une fois le mélange effectué, mettez votre casserole sur le feu, avec un fond d’eau pour pouvoir la chauffer un peu, car la montée en température permettra non-seulement de ramollir la couche de gras, mais aussi d’accélérer la vitesse d’action du mélange. Vider ensuite l’eau et ajouter le mélange sur la surface brûlée de votre casserole, prenez votre mal en patience, et laissez poser pendant une demi heure. Enfin, mettez votre casserole sous l’eau, tout en frottant avec une paille en fer, et tout disparaîtra. Votre casserole aura fait peau neuve.

Comment nettoyer une casserole brûlée avec du Coca Cola ?

Cette astuce n’est absolument pas folle, en effet, le coca cola est une bonne idée pour vous aider à vous débarrasser des brûlures au fond de votre casserole. Pour cela, il vous suffit de verser toute une canette de boisson Coca Cola dans la surface à traiter, puis de laisser agir quelques minutes, une fois que les bulles de gaz se seront évaporées, il vous suffit d’allumer le feu et de laisser le liquide à ébullition, et vous pouvez frotter entre temps pour accélérer le processus. Vous pouvez ensuite verser le liquide et frotter encore une fois, vous obtiendrez une casserole sans aucune tache de brûlure.