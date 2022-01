Lorsque vous vous apprêtez à faire chauffer un bon plat dans votre micro-onde, mais que votre plat explose, cela peut arriver bien plus souvent que vous ne l’imaginiez. Ce qui peut être le plus dérangeant dans une situation pareille, c’est le fait de nettoyer par la suite le micro-onde, qui peut être un vrai calvaire pour certains. Nous allons vous présenter quelques astuces à ne pas négliger pour bien nettoyer votre électroménager, afin d’obtenir un micro-onde quasi-neuf. N’oubliez pas que ces astuces doivent être faites avec un micro-onde qui soit débranché électriquement.

Comment nettoyer un micro-onde avec une solution savonneuse ?

Le micro-onde est un électroménager indispensable pour votre cuisine, il vous permet d’avoir des plats chauds en seulement quelques minutes, et sans que vous soyez obligé d’allumer le four ou de les préchauffer sur une plaque chauffante, il est très efficace et rapide. Cependant, il arrive que vos plats explosent quand ils sont entrain de chauffer à l’intérieur, vous n’y pouvez rien, il ne vous reste donc plus qu’à vous attaquer au nettoyage de celui-ci. Il vous faut décrasser régulièrement l’intérieur et l’extérieur à l’aide d’une solution savonneuse, il vous suffit de vous munir d’une bassine remplie d’eau et d’une éponge, versez ensuite du liquide vaisselle dans la bassine, évitez impérativement les produits à base de javel qui ont tendance à jaunir la peinture, faites aussi en sorte que l’éponge ne soit pas trop imbibée d’eau, nettoyez bien toutes les surfaces du micro-onde, sans oublier la porte. Si votre appareil est un peu plus sale et gras que vous ne pensiez, il est possible de répéter cette astuce en vidant la bassine de l’eau sale et en remettant tout simplement l’eau propre du robinet et le liquide vaisselle pour nettoyer une deuxième fois votre micro-onde. Vous aurez par la suite un appareil comme neuf.

Comment nettoyer un micro-onde d’une façon plus écologique ?

Nous allons vous montrer comment débarbouiller votre micro-onde d’une manière écologique et respectueuse de l’environnement, mais tout aussi efficacement et rapidement. Il vous suffit de vous munir d’un citron, coupez-le en morceaux, mettez les morceaux dans une tasse en verre, puis versez de l’eau dessus, il est préférable de piquer à l’aide d’une fourchette les morceaux de citron pour permettre à leur jus de se dégager pour bien se mélanger à l’eau. Ensuite, vous mettez la tasse dans le micro onde que vous branchez électriquement pour pouvoir faire chauffer l’eau, jusqu’à ébullition. Lorsque votre eau est chaude, vous laissez agir quelques minutes. Après ça, faites bouillir entre 30 secondes et une minute une deuxième fois, c’est l’effet de condensation qui va faire décoller les saletés des parois du micro-onde. Maintenant, débranchez une nouvelle fois électriquement l’appareil, retirez la tasse et prenez une bassine remplie d’eau et une éponge pour essuyer ce qui reste de crasse, pour parfaire le nettoyage, passez l’autre demi citron sur les surfaces. Vous obtiendrez un micro-onde aussi propre, brillant et sans odeur rapidement.

Comment nettoyer un micro-onde des débordements de liquide ?

Vous faites réchauffer tous les matins votre :

Tasse de lait ;

Tasse de café ;

Ou tasse de thé.

Au micro-onde, il arrive que le liquide déborde, il vous suffit d’essuyer directement l’excès, et de ne surtout pas attendre, sinon le liquide peut s’infiltrer et endommager le moteur du plateau tournant et le faire disjoncter, tout en faisant des croûtes et devenir difficile à enlever. Assurez-vous de nettoyer tous les endroits où il y a la présence de liquide. Puis il ne vous reste plus qu’à sécher le tout, en passant un coup de chiffon sec partout où le liquide aurait pu passer.