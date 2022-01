La plaque à induction est un moyen moderne qui remplace le feu classique de cuisson, sa forme plate vous offre une surface plus large et plus maniable pour une bonne cuisson. Cependant, il peut y avoir plein de dépôts graisseux qui adhèrent très rapidement et s’attachent à cause de la cuisson. Pour un bon entretien et nettoyage de votre plaque à induction, nous allons voir quelques astuces efficaces pour avoir un meilleur résultat, et sauvegarder votre plaque à induction de toutes les saletés qui peuvent même endommager le système de cette plaque.

Comment nettoyer une plaque à induction grâce au vinaigre ?

Pour un meilleur entretien de votre plaque à induction, il vous suffit d’acheter quelques produits, qui se vendent partout dans les rayons des détergents de votre supérette habituelle. Ces produits sont :

Un torchon micro fibre ;

Du vinaigre blanc ;

Du bicarbonate ;

Une éponge.

La première des choses est de faire décoller les adhérences, il vous faut humidifier le chiffon, puis ajouter par-dessus une petite quantité de bicarbonate. Ensuite, vous allez frotter tout doucement par-dessus la plaque à induction, en insistant surtout sur les endroits où la graisse est collée. Habituellement, ces amas graisseux se situent sur les points de cuisson ; cette méthode ne craint absolument rien, car le bicarbonate n’est pas du tout abrasif, il vous permet d’éliminer les taches sans avoir à endommager votre plaque à induction. En insistant un peu plus, vous allez remarquer par la suite que les saletés se décolleront doucement, en s’installant sur le chiffon. Une fois que cela est fait, vous allez enlever le surplus de bicarbonate, puis ajouter du vinaigre blanc, et frotter la plaque, vous aurez un résultat impeccable.

Comment nettoyer une plaque à induction à l’aide d’un dégraissant ?

Si votre plaque à induction est remplie de taches de saleté ou de graisse, vous devez impérativement utiliser un produit spécifique, qui va justement cibler tous les points graisseux qui ont pu s’incruster sur la surface de la plaque, le produit est généralement présenté sous une forme liquide qu’on vient agiter pendant quelques secondes avant utilisation. Il faut ensuite appliquer le produit dégraissant sur les auréoles de votre plaque à induction, tout en étalant partout pour qu’il puisse agir sur une plus grande surface. Vous aurez également besoin d’un film étirable, qui va être mis comme couvert pour la plaque, cela permettra au produit de ne pas s’évaporer, et vous donnera ainsi une solution efficace, l’action sera donc deux fois plus rapide et puissante. Enfin, vous devez laisser reposer une heure sans toucher. C’est un nettoyage parfaitement adapté pour éliminer tous les résidus de crasse, sans effort. Il ne vous reste qu’à essuyer tout simplement l’excès de produit pour avoir le résultat escompté.

Comment nettoyer une plaque à induction à l’aide d’un grattoir ?

Le grattoir est une solution assez rapide et sans avoir à utiliser beaucoup de produits sur votre plaque à induction. Pour cela, il vous suffit de commencer par frotter la surface à l’aide d’un torchon imbibé d’eau et de liquide vaisselle, pour pouvoir enlever tout l’excès qu’il peut y avoir sur la plaque. Ensuite, il ne faut rien essuyer prenez directement votre grattoir, et utilisez le à un angle de 30° pour ne pas abîmer votre plaque, insistez surtout sur les endroits où vous voyez qu’il y a bien plus de graisses et de saleté qui date d’un petit moment déjà. Pour plus d’efficacité, vous pouvez essuyer grâce à un essuie-tout en papier soigneusement pour faire briller le tout, et profiter d’une couche protectrice et d’une finition parfaite. Le grattoir est un élément spécial qui se vend dans vos boutiques de bricolage, prenez le temps de choisir un qui soit de bonne qualité pour un meilleur rendu.