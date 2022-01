Il est vrai que le sol de notre cuisine s’encrasse rapidement, notamment à cause des projections de graisse dont on ne peut pas venir à bout facilement. Cependant, il existe quelques astuces de grands-mères efficaces pour faire briller le sol de la cuisine, et éliminer ces tâches tenaces. Les sols de cuisines sont aussi l’endroit où nous faisons tomber le plus de nourriture, ce qui fait que le sol devient sale plus rapidement qu’ailleurs dans la maison. Si vous souffrez de taches dures à enlever ou de crasses qui datent de longtemps, ces astuces sont faites pour vous.

Comment nettoyer le sol de la cuisine avec du vinaigre blanc ?

Dans une maison, la cuisine est la pièce qui est sujette à beaucoup plus de saleté, c’est l’endroit où la famille se réunit au minimum une fois par jour, et généralement, le soir autour d’une table pour le dîner, ainsi, il peut y avoir quelques miettes de nourriture qui tombent par terre, sous la table généralement, où il est un peu plus difficile d’avoir un œil dessus. D’ailleurs, le cumul de ces miettes et tâches fait que votre sol devient sale plus rapidement que vous ne vous y attendiez. Parfois, vous êtes fatigué en rentrant du travail et vous ne voulez surtout pas faire le ménage le soir et nettoyer votre sol de la cuisine, cependant, il y a une de bonnes astuces de grands-mères qui sont fortement conseillées pour enlever toutes les taches tenaces qui s’incrustent particulièrement sur vos joints du sol. Il est à noter que la majorité des cuisines disposent d’un sol en carrelage, le reste n’est qu’en parquet. Ainsi, pour faciliter le nettoyage, il vous suffit de mettre :

Deux cuillères à soupe de vinaigre blanc ;

Un seau d’eau chaude ;

Une cuillère à soupe de bicarbonate.

Mélangez le tout, et passez la serpillière sur la surface, tout en essayant de frotter sur les coins où la saleté risque de s’incruster. Le vinaigre blanc est le moyen idéal pour vous si vous souhaitez vous débarrasser de vos sols gras de la cuisine, le vinaigre blanc a un effet de blancheur et de désinfectant qui va cibler directement la tâche en l’éliminant rapidement et efficacement.

Comment nettoyer le sol de la cuisine avec de l’eau de pomme de terre ?

En effet, la pomme de terre n’est pas uniquement utilisée pour nos plats, elle est aussi très efficace pour nettoyer le sol de la cuisine. Il vous suffit simplement de conserver l’eau de la cuisson de vos pommes de terre, vous pouvez ainsi l’utiliser bien chaude dans vos sols sales, en frottant là où la graisse s’incruste ou que vous estimez être un endroit très sale, à l’aide d’une brosse assez dure, faites des mouvements circulaires, ce qui va aider la graisse à se détacher. Puis il vous suffit de laisser simplement l’eau de pomme de terre agir sur le sol pendant une période d’environ 10 minutes, ce qui est assez suffisant. Enfin, il ne vous reste qu’à essuyer et le tour est joué.

Comment nettoyer le sol de la cuisine avec du citron ?

Le citron possède énormément de bienfaits, tant pour notre corps que pour notre maison. En effet, c’est ce qu’il vous faut si vous souhaitez nettoyer votre sol de cuisine, il agit non-seulement comme désinfectant pour ce qui est des microbes. Mais le citron a des effets blancheur et lustrant pour le parterre, il vous permettra d’avoir un sol aussi brillant et propre, que vous n’ayez jamais eu auparavant. Vous devez tout simplement couper un citron en deux, et frotter le sol en insistant sur les endroits où la graisse s’incruste, laissez agir, puis essuyez avec un chiffon pour avoir un sol éclatant sans aucune tâche.