Si vous êtes fatigué de nettoyer les sols vous-même, vous n’êtes pas seul. Avec les avancées technologiques que connaît notre ère, il est clair que davantage de personnes se tournent vers des appareils robotiques pour nettoyer leurs sols. Et heureusement, il y a beaucoup d’options à choisir. Si vous tenez pour le choix d’un robot laveur, quelques grandes marques apparaissent lorsque vous recherchez les aspirateurs de nettoyage de sol. Les prix varient en fonction du modèle et des fonctionnalités. Vous découvrirez à partir de notre article les meilleurs robots laveurs.

Comment choisir le meilleur robot aspirateur laveur ?

Les robots aspirateurs laveurs arrosent votre sol avec de l’eau pour nettoyer la saleté, puis essuient le liquide souillé. D’autres combinent l’aspirateur ou le balayage avec un usage de nettoyage des tampons microfibres jetables humides ou réutilisables. De ce fait, il y a beaucoup de facteurs à considérer quant au choix du meilleur robot aspirateur laveur pour vous, notamment :

La configuration ;

Les capteurs de sol et de tapis ;

Robot laveur classique ou connecté ;

La taille du réservoir d’eau.

En effet, il est plus facile de charger la vadrouille de robot, de remplir et de vider le réservoir d’eau, de retirer ou de remplacer les tampons de nettoyage et de la configurer à nettoyer une fois ou sur un horaire régulier. Aussi, si le sol de votre maison est fait de planchers de bois, assurez-vous que la vadrouille du robot que vous sélectionnez est conçue pour nettoyer cette surface. Toutes les vadrouilles de robot sont sûres pour les planchers de vinyle et de carrelage. Les capteurs de tapis vous permettent aussi de déterminer la différence. Certaines vadrouilles de robot ont des fonctionnalités de mappage, ce qui vous permet de ne sélectionner que certaines zones à nettoyer. Par ailleurs, l’intégration de puce connectée est utile si vous voulez voir ce que votre robot est à la hauteur, d’accéder à des problèmes de maintenance ou de planification des sessions de nettoyage à l’avance ou pendant votre absence. Vous pouvez également configurer des zones qui ne doivent pas être nettoyées via une application au lieu de bloquer manuellement l’espace. Enfin, il est recommandé de vérifier la capacité du réservoir d’eau qui dépend de la surface de votre maison.

L’iRobot Jet M6 est-il le meilleur robot aspirateur laveur ?

Vous avez probablement entendu parler de l’aspirateur populaire de Roomba d’iRobot, mais la marque vend également des robots laveurs, y compris cette option principale. Compatible avec Alexa et Google Assistant, il permet de nettoyer les sols presque sans effort. L’appareil mappe votre maison pour créer des chemins de nettoyage efficaces, éviter les objets et cibler des zones spécifiques. Utilisez une application ou votre voix pour parler à la voix assistante de votre aspirateur, pour frotter toute la maison, ou simplement une zone spécifique. Quand la batterie devient faible, il reviendra même sur sa base de recharge, et revient au nettoyage une fois qu’il est rechargé.

Le meilleur robot aspirateur laveur : Braava jet 240 Robot

Idéale pour les petits espaces, comme des salles de bains et des cuisines. l’iRobot Braava Jet 240 peut facilement manœuvrer autour des toilettes et des armoires. Il balaie d’abord, puis ramasser le cumul de poussière pour ensuite humidifier le sol pour un nettoyage plus approfondi. Et ce n’est pas tout, il permet de sécher le sol une fois terminé. Vous pouvez ajouter d’autres produits et détergents de nettoyage au réservoir. Un autre avantage à considérer pour ce robot aspirateur laveur est que, même si vous avez de l’eau dans le réservoir, le tampon de balayage sec, ne l’évaporera pas quand il passe au nettoyage sec.