Veiller à la sécurité et à la propreté de son domicile est primordial. En effet, pour bénéficier d’une vie agréable dans sa maison, veiller à son hygiène reste une chose très importante. Il faut savoir que quelques pièces se salissent beaucoup plus rapidement que d’autres, comme la salle de bain ou les sanitaires. Mais la pièce la plus susceptible d’être salie et qui nécessite énormément d’efforts pour être nettoyée reste sans aucun doute la cuisine. Néanmoins, ne vous inquiétez pas, il existe quelques astuces qui pourraient vous aider à facilement la nettoyer.

Quels produits et matériels utiliser pour nettoyer à fond sa cuisine ?

Afin de nettoyer sa cuisine et tous ses éléments, il est nécessaire de se munir du matériel et des produits adéquats. Pour ce faire, nous vous présentons une liste énumérant tout ce dont vous aurez besoin pour maintenir votre cuisine étincelante et la nettoyer en un rien de temps.

Le matériel nécessaire au nettoyage de sa cuisine

Avant de commencer à nettoyer votre cuisine du sol au plafond, il est nécessaire de vous munir de quelques éléments et ustensiles, comme :

Un seau rempli d’eau ;

Des gants de ménage et un tablier pour se protéger ;

Une éponge et des lavettes pour bien frotter et nettoyer ;

Des chiffons en microfibre si besoin ;

Un balai et une serpillière ;

Un vaporisateur pour répartir les produits nettoyants.

Les produits détergents à utiliser pour bien nettoyer sa cuisine

Après avoir réuni l’ensemble des ustensiles nécessaires à la réalisation de votre travail, il vous faudra ensuite préparer les produits qui vous seront nécessaires à votre nettoyage, tels que le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, l’alcool ménager, ou encore le savon de Marseille liquide. Ces produits vous permettront de nettoyer votre cuisine efficacement et facilement.

Comment nettoyer à fond sa cuisine ?

Après avoir réuni l’ensemble des produits et matériels nécessaires à la réalisation de votre tâche de nettoyage, le travail peut alors commencer. Il y a quelques étapes que vous pouvez suivre pour nettoyer les parties les plus salissantes de votre cuisine. Avant d’entamer le nettoyage, commencer tout d’abord par vérifier vos placards et votre frigo. Ceci vous permettra de trier vos aliments et de jeter tout ce qui n’est pas utile. Par la suite, procédez au nettoyage des murs de la cuisine. Pour ce faire, vous pouvez utiliser de l’alcool ménager pour les murs carrelés, ou bien du bicarbonate de soude et de l’eau chaude. La prochaine étape consiste à nettoyer le haut des placards et l’ensemble des électroménagers. Pour effectuer cette partie, vous n’aurez qu’à faire un mélange d’eau et de vinaigre blanc, d’y tromper un chiffon propre et de bien frotter vos placards. Rincez par la suite à l’eau claire pour vous débarrasser des résidus de vinaigre. Pour ce qui est de l’électroménager, vous pouvez utiliser un chiffon imbibé d’alcool ménager. Puis, repassez dessus par un chiffon propre mouillé. Par la suite, il vous faudra vous attaquer à votre plaque. Le vinaigre blanc sera votre plus grand allié dans ce nettoyage. Si toutefois vous comptez renforcer l’effet de nettoyage et de désinfection, vous pouvez user d’huile essentielle d’eucalyptus ou de citron, en plus du mélange de vinaigre blanc et d’eau. Il est possible de nettoyer vos plaques en utilisant simplement du savon liquide et de l’eau. Une fois que votre travail est terminé, procédez au nettoyage de votre évier à l’aide d’une éponge, de savon et de vinaigre blanc. La touche finale de votre nettoyage représente le sol. Trempez une serpillière dans de l’eau mélangée à du savon et du vinaigre blanc et nettoyez l’intégralité du sol de votre cuisine et le tour est joué !