Les taches de graisse s’accumulent dans la cuisine au fil du temps et laissent des résidus sur presque toutes vos surfaces de cuisine. Même s’il n’est pas toujours facile de rester à jour sur le nettoyage des taches de graisse avant qu’elles ne s’accumulent, la régularité du nettoyage reste la solution la plus efficace, car plus vous tarderez à nettoyer ces éclaboussures de graisse, plus il sera difficile de s’en débarrasser. Mais pas de panique ! Nous avons plusieurs solutions à vous proposer afin de vous débarrasser de la graisse de votre cuisine.

Dégraisser des meubles de cuisine

Le processus initial aura pour but de ramollir la graisse et la saleté à l’eau tiède, et de nettoyer à l’aide d’une éponge plongée préalablement dans de l’eau tiède savonneuse, pour au final, sécher avec un chiffon pour éviter d’avoir des résidus, même minimes qui pourraient attirer la crasse. Si avec cela il reste des taches tenaces, celles-ci pourront nécessiter de faire appel à un traitement plus minutieux au bicarbonate de soude, ou alors à du vinaigre blanc distillé. Vous aurez besoin de :

Vinaigre blanc et d’eau chaude ;

Bicarbonate de soude ;

Une éponge ;

Liquide vaisselle ;

Serviettes et torchons ;

Serviettes en papier.

Les étapes à suivre

Maintenant que vous avez tout le matériel nécessaire, vous devrez suivre un certain nombre d’étapes. D’abord, imbibez les taches et adoucissez les éclaboussures. Ensuite, préparez votre solution de nettoyage et nettoyez.

Mieux comprendre la manœuvre

Afin d’imbiber les taches, vous devrez éponger les éclaboussures à l’aide d’une serviette en papier sur les surfaces de la cuisine. Puis, vous devrez les essuyer après avoir passé un torchon propre dans de l’eau chaude dans l’idéal, ce qui aura pour conséquence de ramollir les taches. Par la suite, trompez une éponge dans un seau où vous aurez déjà mis de l’eau et quelques gouttes de liquide vaisselle, et venez faire des mouvements circulaires sur les traces en appuyant un peu fort si nécessaire. Si cela ne suffit pas pour enlever tous les résidus de graisse, vous pourrez faire une pâte avec du bicarbonate de soude et de l’eau tiède que vous laisserez sécher sur les éclaboussures tenaces. Si en retirant cette pâte, il y a toujours des taches visibles, vous pourrez pulvériser du vinaigre et de l’eau sur elles après les avoir bien mélangés dans un vaporisateur, puis attendez quelques minutes. Maintenant qu’il n’y a plus aucune saleté, vous pouvez rincer à l’eau claire ou alors essuyer avec un chiffon ou une serviette humide, et sécher avec un autre chiffon sec.

Nettoyer la graisse des murs de la cuisine

Maintenant que nous avons fini avec la graisse sur les meubles, nous passons à la graisse qui est venue se coller aux murs :

Nettoyer la graisse des murs peints

L’astuce la plus efficace reste sûrement le traditionnel mélange vinaigre et eau sans grande surprise. C’est une solution naturelle et très efficace qui va protéger vos parois des décollements et des décolorations, tout en vous débarrassant vivement des taches de graisse. Vous devrez alors :

Vaporiser le mélange sur les murs ;

Frotter avec une éponge si nécessaire ;

Essuyer avec un chiffon humide ;

Sécher avec un chiffon propre.

Nettoyer la graisse des murs en papier-peint

Même si cela a l’air très embêtant, se retrouver avec de la graisse sur son papier-peint n’est pas un drame. Vous pourrez vous débarrasser de ces résidus à l’aide d’une solution d’eau et d’amidon que vous laisserez sécher, puis que vous nettoierez lentement et soigneusement jusqu’à avoir raison de toutes les taches. Cette méthode est adaptée au papier-peint brillant. S’il est épais ou en relief, une pâte d’amidon avec du détergent liquide sera plus appropriée, laissez-la sécher, puis retirez-la très doucement afin de ne pas abîmer votre mur.