Il est important de garder l’intérieur de votre cuisine propre et en bon état, que ce soit en nettoyant votre frigo, vos placards ou votre congélateur. Il est impératif que tout soit toujours propre et prêt à l’emploi. En plus de ces parties, il existe d’autres éléments de la cuisine qui nécessitent un entretien fréquent et méticuleux. Ces parties représentent notamment les murs, les plaques chauffantes, mais surtout les hottes de plaque de cuisine. Alors, quand faut-il les nettoyer ? Et comment procéder à leur nettoyage ?

Quand faut-il nettoyer la hotte d’une plaque chauffante dans la cuisine ?

Afin de maintenir la propreté de sa cuisine, et surtout de son four et de sa plaque, il est nécessaire de nettoyer fréquemment cette dernière, notamment la hotte. Mais quand faut-il nettoyer cette hotte ? Pas de panique ! Nous allons vous aider. D’un point de vu général, il est recommandé de nettoyer sa plaque chaque 2 mois à peu près. Cela vous évitera de galérer plus tard avec l’accumulation de graisses et de saleté et rendra votre tâche de nettoyage beaucoup plus simple et pratique. Néanmoins, si votre utilisation de la plaque est très fréquente, il vous faudra forcément procéder au nettoyage de la hotte en question plus souvent qu’une fois tous les deux mois. Si vous vous perdez dans les comptes et que vous oubliez la date de votre dernier nettoyage, ne vous inquiétez pas. Des astuces toutes simples peuvent vous permettre de savoir si l’heure de nettoyage est arrivée. Pour ce faire, allumez votre plaque et placez une feuille de papier essuie-tout par-dessous. Si en enlevant votre main la feuille retombe, cela signifie que l’effet d’aspiration de votre hotte ne fonctionne pas correctement. De ce fait, il est nécessaire de procéder rapidement à son nettoyage.

Comment bien nettoyer sa hotte de cuisine ?

Pour préserver la propreté de sa cuisine, et surtout de sa hotte, il est nécessaire de se munir du matériel adéquat. Ce matériel représente en somme :

Une bassine d’eau ;

Du liquide vaisselle ;

Du bicarbonate de soude ;

Du vinaigre blanc ;

Une lavette ;

Un chiffon microfibre propre ;

Du papier essuie-tout.

Après avoir réuni l’ensemble de ces éléments et produits, vient le moment du nettoyage. Procédez tout d’abord au démontage de votre hotte. Vous aurez ensuite le choix entre passer votre hotte au lave-vaisselle ou bien la laver à la main.

Nettoyer sa hotte au lave-vaisselle

Si vous avez l’habitude de nettoyer votre hotte fréquemment et de l’entretenir correctement, en évitant ainsi l’accumulation de graisses dans ses filtres, vous pouvez très bien la passer au lave-vaisselle lorsque le moment de son nettoyage arrive.

Pensez à la vaporiser de vinaigre blanc avant de la placer dans le lave-vaisselle. Cela vous permettra de vous débarrasser plus facilement de la graisse incrustée dans le filtre de la hotte.

Nettoyer la hotte de sa cuisine à la main

Si vous ne disposez pas de lave-vaisselle, vous pouvez tout aussi bien nettoyer vos filtres à la main. Pour ce faire, munissez-vous tout d’abord d’un grand récipient ou d’une bassine assez grande. Trempez-y ensuite le filtre de votre hotte. Vous devez par la suite verser de l’eau chaude sur le filtre. Ajoutez-y un verre de bicarbonate de soude, quelques gouttes de citron, un peu de liquide vaisselle et du vinaigre blanc si nécessaire. Laisser le filtre trempé pendant au moins une heure. Ensuite, procurez-vous une brosse à dents et commencez à frotter le filtre. Cela permettra de déloger toutes les graisses incrustées et les résidus de saletés. Il ne vous restera plus qu’à rincer le filtre de votre hotte et à la sécher par la suite. Une fois sec, replacez le filtre à sa place.