Nettoyer les joints de la salle de bain peut s’avérer fatiguant. C’est en effet une corvée pour certaines personnes, mais ne vous inquiétez pas. Il existe des techniques qui vous permettront de vous débarrasser de cette tâche très rapidement. Si vous voulez nettoyer les joints de votre salle de bain et si vous ne savez pas comment procéder, nous allons vous apporter des astuces et vous présenter les produits les plus efficaces pour nettoyer les joints de votre salle de bain.

Nettoyer les joints de sa salle de bain avec du jus de citron

Si vous avez des joints encrassés et que vous ne savez pas comment les nettoyer, le jus de citron risque d’être votre premier allié. En effet, l’acidité du jus de citron permet d’éliminer toute la crasse qui se trouve dans les joints de votre salle de bain tout en les aidant à récupérer leur blancheur. Pour ce faire, il vous faut les éléments suivants :

Du jus de citron ;

De l’eau chaude ou tiède ;

Une éponge.

Pour un nettoyage en profondeur, vous allez devoir verser le jus de citron sur les joints encrassés après avoir versé de l’eau chaude par-dessus. Laissez agir pendent un bon moment pour donner le temps à l’acidité d’agir correctement. Frottez si nécessaire avec une brosse, puis rincez à l’eau claire.

Nettoyer les joints de sa salle de bain avec les cristaux de soude

Les cristaux de soude sont aussi très efficaces pour nettoyer les joints de votre salle de bain. En effet, ils assurent une blancheur aux joints grâce à leurs propriétés détergentes et détachantes. Vous pouvez utiliser les cristaux de soude si vous avez des joints sales. Il convient donc d’effectuer un nettoyage en profondeur. Pour cela, il vous faudra mélanger environ 125 g de cristaux de soude à 60 cm d’eau chaude et entamer le nettoyage. Rincez abondamment avec de l’eau claire. Attention ! Les cristaux de soude sont un mélange qui est susceptible d’irriter votre peau ou de provoquer des réactions désagréables à vos yeux. Il est donc important de bien se protéger lors du nettoyage. Porter des gants et des lunettes est primordial.

Nettoyer les joints de sa salle de bain avec du savon noir

Si vous avez des taches noirâtres sur les joints de votre salle de bain, vous devez absolument utiliser le savon noir. En effet, ce dernier permet non seulement de nettoyer les joints de votre salle de bain, mais aussi d’éliminer les taches noires qui se sont formées à cause de l’humidité ou de la vapeur dans la salle de bain. Le savon noir se compose principalement d’huile de lin et de potasse, ou encore d’huile d’olive. Grâce à ces composants, il constitue un détergent très efficace et dégradable. Pour nettoyer les joints de votre salle de bain avec du savon noir, il vous suffit de frotter du savoir noir sur une éponge et de l’appliquer sur les joints sales. Vous allez laisser agir quelques minutes, puis vous allez rincer à l’eau claire.

Nettoyer les joints de sa salle de bain avec la pierre d’argile

Pour un nettoyage efficace des joints de votre salle de bain, vous pouvez utiliser la pierre d’argile. Cette dernière permet de nettoyer les taches noirâtres sur les joints, de leur assurer une blancheur, mais aussi de protéger votre carrelage. Pour ce faire, vous devez imbiber une éponge mouillée de pierre d’argile. Puis, frottez les joints et rincez à l’eau claire. N’hésitez pas à protéger vos mains en utilisant des gants lors de l’opération afin d’éviter les irritations de la peau.