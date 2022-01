Les placards et les meubles de cuisine deviennent rapidement gras et collants si on ne les nettoie pas régulièrement. Heureusement qu’il y a quelques astuces de nettoyage ainsi que de bonnes habitudes à entreprendre qui viendront faciliter le bon entretien de vos meubles, que ceux-ci soient laqués ou en bois. Découvrez, dans cet article, toutes les astuces pour faire briller vos meubles de cuisine, peu importe le matériau dont ils sont faits.

Comment nettoyer un meuble de cuisine en bois laqué ?

Tout d’abord, il y a quelques produits qu’il ne faut absolument pas utiliser sur de la laque polyester, dont les nettoyants alcoolisés purs, les éponges abrasives, les produits en poudre, l’eau de Javel et les produits acides. Si vous souhaitez quand même utiliser des produits acides, tels que le vinaigre, vous devrez alors rincer tout de suite après et sécher le meuble en l’essuyant tout aussi rapidement. Si vous souhaitez nettoyer de la bonne manière votre meuble de cuisine qui est laqué, vous aurez alors besoin de quelques accessoires en suivant un certain nombre d’étapes :

Un chiffon microfibre sec pour passer un premier coup sur votre meuble ;

Du liquide vaisselle en le mettant sur un linge ou une éponge mouillée ;

Un chiffon sec que vous passerez juste après ;

De l’eau avec du savon et un peu de vinaigre blanc si les meubles sont vraiment sales ;

De l'alcool ménager : quelques gouttes sur un chiffon mouillé enlèveront les graisses des meubles ;

Un chiffon humide pour le passer et sécher la surface.

Nettoyer correctement les meubles de cuisine en mélaminé

L’entretien courant des meubles de cuisine en mélaminé se fera principalement avec de l’eau tiède et un peu de savon que vous essuierez aussitôt :

Face à des meubles graisseux

Pour nettoyer des meubles de cuisine graisseux, vous aurez besoin d’une éponge imbibée d’eau tiède avec quelques gouttes d’alcool ménager que vous passerez par-dessus afin d’enlever toute la graisse, puis vous devrez essuyer votre meuble juste après cette opération. Petite astuce pratique : le vinaigre blanc et les produits pour vitres donnent aussi de bons résultats face à la graisse, vous devrez, les rincer à l’aide d’un chiffon humide en microfibre.

Face à des meubles de cuisine jaunis

Si vous souhaitez redonner vie et blancheur à votre meuble blanc jaunis, vous devrez suivre certaines étapes. D’abord, mettez des gants de ménage. Puis, vaporisez du produit de nettoyage pour fours. Enfin, passez du papier essuie-tout. Et voilà ! Votre meuble retrouvera sa fraîcheur d’antan.

Face à des taches sur les meubles de cuisine

Le produit qui est autant efficace sur du lamifié que sur du stratifié est bien l’alcool ménager que vous mettrez sur du linge. Il enlèvera toutes les taches, mais si vous êtes en face de taches plus difficiles à enlever, telles que :

Du mercurochrome ;

Du crayon de cire noir ;

Du cirage à chaussures ;

Du stylo ;

Du feutre, etc.

Dans ces cas-là, vous pourrez utiliser du méthanol qui sera plus efficace contre les taches rebelles.

Quelques produits pour nettoyer des meubles de cuisine en bois

Vous pourrez utiliser plein de petits produits très accessibles, de la vie quotidienne, et très efficaces pour le nettoyage du bois des meubles de cuisine :

Le thé ;

Le vinaigre dilué ;

Le mélange vinaigre et huile ;

Le lait de cire.

Si vous ne souhaitez pas opter pour des produits chimiques qui agresseront vos meubles et votre santé, tous les produits cités plus haut ont déjà fait leurs preuves quant à leur efficacité pour nettoyer le bois, notamment le bois des meubles de cuisine.