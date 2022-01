La salle de bain est la pièce de la maison la plus exposée aux saletés après la cuisine. C’est donc une pièce qui devrait être nettoyée assez fréquemment et avec de bons produits pour lui assurer un nettoyage efficace et pour la préserver en bon état. Si vous voulez savoir comment nettoyer votre carrelage, votre baignoire et vos robinets, nous allons vous donner les astuces les plus efficaces qui vous faciliteront le nettoyage de votre salle de bain.

Comment nettoyer le carrelage de sa salle de bain ?

Le nettoyage de la salle de bain requiert un entretien régulier de son carrelage. Effectivement, nous remarquons que le carrelage de la salle de bain est exposé à la vapeur, à l’eau et à d’autres éléments qui provoquent de nombreuses taches sur le sol de la salle de bain ou sur le carrelage mural les rendant parfois difficiles à nettoyer. Si votre carrelage est peu encrassé, vous pouvez le nettoyer simplement avec un détergent. Le savon liquide de la vaisselle est suffisant. Utilisez de l’eau tiède pour le nettoyage du sol ou du carrelage mural, frottez avec une éponge, puis rincez. Vous remarquerez que les saletés ont disparu et que votre carrelage brille. Si votre carrelage a été mal entretenu et que les taches sont devenues plus profondes, vous pouvez utiliser d’autres produits pour faciliter le nettoyage, comme :

Utiliser du sel ;

Utiliser du bicarbonate de soude ;

Utiliser des cristaux de soude ;

Utiliser le vinaigre blanc ;

Utiliser l’ammoniaque ;

Utiliser du citron ;

Utiliser la javel.

Comment nettoyer la baignoire de sa salle de bain ?

La baignoire requiert elle aussi un entretien régulier et donc un nettoyage assez fréquent pour éviter le cumul des saletés et la création de taches de calcaire. Il existe alors plusieurs mélanges qui vous permettront de bien nettoyer votre baignoire et de favoriser sa brillance. Vous pouvez mélanger du vinaigre à du bicarbonate de soude. Mettez le mélange sur la baignoire et laissez agir pendent quelques minutes. Frottez à l’aide d’une éponge humide et rincez à l’eau claire. Vous constaterez que les taches ont disparu et que votre baignoire sera de nouveau brillante. Vous pouvez également nettoyer la baignoire avec votre propre gel douche, pas très économique comme astuce, mais plutôt efficace. Après la douche, n’hésitez pas à frotter rapidement votre baignoire avec votre gel douche pour la maintenir propre régulièrement. Si la baignoire est extrêmement crasseuse, vous pouvez utiliser de l’essence de térébenthine. Attention, ce produit est fort en odeur, il est donc conseillé d’aérer la pièce. Appliquez le produit sur la baignoire après l’avoir mouillée avec de l’eau chaude et laissez agir quelques minutes, puis rincez à l’eau. Enfin, vous pouvez utiliser la pierre d’argile pour nettoyer votre baignoire. Pour ce faire, vous devez appliquer la pierre d’argile sur votre éponge, puis frottez la baignoire et rincez abondamment à l’eau claire.

Comment nettoyer les robinets de sa salle de bain ?

Nous remarquons que les robinets de la salle de bain ternissent rapidement à cause de leur exposition à l’eau et à l’humidité. Souvent, une couche de calcaire vient se poser sur eux. Il est donc important de les entretenir et de les nettoyer assez fréquemment. Pour un nettoyage régulier des robinets de la salle de bain, vous pouvez simplement combiner le liquide vaisselle avec de l’eau chaude. Vos robinets resteront propres et brillants. Un nettoyage de deux fois par semaine est suffisant pour les maintenir en bon état. Si vous voulez faire un nettoyage plus profond, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Saupoudrez du bicarbonate sur votre robinet, ajoutez du vinaigre blanc par-dessus, laissez agir pendent quelques minutes, frottez avec une éponge humide et rincez avec de l’eau claire.