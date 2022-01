L’acier inoxydable est un matériau que l’on retrouve un peu partout de nos jours. En effet, cela revient au nombre impressionnant de qualités qu’il a à offrir. Ses propriétés résistantes à la chaleur font qu’il trouve toute sa place dans nos cuisines, mais il est aussi hygiénique et il peut apporter une touche moderne et esthétique à notre cuisine. Il y cependant, un point à prendre en considération. C’est le nettoyage de l’inox en cuisine. Alors, comment pouvons-nous nous y prendre ?

Les astuces les plus efficaces pour nettoyer les surfaces en inox dans la cuisine

Nous vous avons sélectionné les meilleures recettes de grand-mères ainsi que les petits produits qu’on peut facilement trouver à la maison et qui vous faciliteront le nettoyage de vos surfaces en inox :

Le mélange eau et vinaigre blanc ;

De l’eau, du savon et une éponge ;

Le mélange huile et citron ;

De l’eau avec de la farine ;

Le bicarbonate de soude ;

Le produit lave-vitre.

Si nettoyer vos ustensiles de cuisine en inox vous intéresse, vous aurez plus de détails en poursuivant votre lecture.

Comment nettoyer des surfaces de cuisine en inox naturellement ?

Afin de mieux comprendre comment utiliser tous les produits cités plus haut, nous allons détailler tout cela :

Mélanger de l’eau et du vinaigre blanc

Vous allez alors avoir besoin :

D’eau ;

De vinaigre ;

Un vaporisateur ;

Un chiffon doux en microfibres.

Maintenant que vous avez tout ce qu’il vous faut, vous devrez remplir votre vaporisateur de 50 % d’eau et 50 % de vinaigre et de ben secouer le mélange. Ensuite, vaporisez le mélange sur ce que vous voulez nettoyer, et enfin, essuyez avec le chiffon. Faites attention à ne surtout pas utiliser le vinaigre pur sans l’avoir dilué au paravent. Il risquerait d’abîmer sévèrement vos équipements de cuisine en inox.

De l’eau, du savon et une éponge

Ce mélange tout bête est aussi très efficace contre les taches sur l’inox. Vous n’aurez qu’à prendre une éponge douce, la mouiller sous un robinet ou dans un seau, et mettre par-dessus quelques gouttes de liquide vaisselle. Puis, frottez les taches sur vos appareils. Vous verrez qu’ils s’en iront facilement sans oublier d’essuyer avec un chiffon en microfibres pour enlever le savon.

Le mélange huile et citron

Même si cela à plus l’air d’être une liste de courses pour vinaigrette, le mélange huile et citron peut se révéler être très utile au nettoyage des surfaces en inox. Après avoir mélangé les deux, prenez un premier chiffon et trempez-le dedans. Puis, essuyez vos appareils avec, et avec un chiffon sec en microfibres, essuyez et nettoyez votre matériel.

De l’eau et de la farine

Même si ce mélange a l’air improbable, il est aussi efficace en terme de nettoyage d’inox. Vous allez alors prendre une éponge humide, verser de la farine par-dessus, frotter votre frigo ou alors votre crédence avec. Rincez quand la surface sera propre. Vous pourrez essuyer avec un chiffon ou laisser votre matériel de cuisine sécher à l’air.

Le bicarbonate de soude

Laissez fondre 2-3 cuillères de bicarbonate de soude dans un peu d’eau chaude, puis trempez une éponge dans le récipient qui contient le mélange, et nettoyez votre inox avec, rincez et séchez votre appareil juste après. En effet, le bicarbonate de soude peut quasiment tout nettoyer.

Le produit lave-vitre

C’est vrai que ce n’est clairement pas le produit le plus adapté à la situation, mais si les taches ne sont pas énormes ou que vous souhaitez juste faire briller vos appareils en inox de cuisine, vous pourrez vaporiser une petite quantité du produit pour les vitres et essuyer avec un chiffon. Vos surfaces brilleront de mille feux.