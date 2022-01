Bien entretenir une maison commence tout d’abord par veiller à son hygiène et à sa propreté tout le temps. Bien que vous fassiez le ménage fréquemment, voire tous les jours, il existe quelques endroits de la maison qui nécessitent un entretien spécial, qu’il soit quotidien ou non. Parmi ces différents endroits, il y a bien entendu la cuisine, les placards, les sanitaires et la salle de bain. Si nous prenons par exemple la salle de bain, quelques recoins ont besoin de plus de nettoyage que d’autres, comme la vitre de douche.

Comment nettoyer la vitre de la salle de bain avec des produits naturels ?

Plus le temps passe, et plus des résidus de savon et de calcaire s’incrustent dans votre salle de bain ainsi que sur la vitre de cette dernière. Plus elles restent sur ces parois, et plus elles deviennent difficiles à nettoyer. Cependant, il existe différentes méthodes et astuces pour réussir à bien nettoyer une vitre de salle de bain, et ce, de façon naturelle sans aucun produit industriel. Parmi ces différentes astuces, nous avons l’astuce du vinaigre blanc. Ce produit miracle élimine aussi bien la graisse et le calcaire, mais aussi il désinfecte tous les coins et recoins des vitres de la salle de bain. Vaporisez ce vinaigre sur toutes les parois et attendez que ça agisse pendant environ trente minutes. Rincez par la suite à l’eau claire. Une autre astuce qui a fait ses preuves est le mélange de vinaigre et de bicarbonate de soude. Cette solution permettra de vous débarrasser des traces de calcaire les plus tenaces. Vous pouvez également remplacer le bicarbonate de soude par du sel. Vous pouvez aussi bien utiliser du citron en le coupant en deux et en frottant les vitres de la salle de bain avec les bouts de citron. Ceci permettra l’élimination du calcaire.

Comment nettoyer la vitre de la salle de bain avec des produits industriels ?

Outre les produits naturels et les astuces de grand-mère, il existe d’autres produits moins naturels qui permettent aussi de nettoyer les vitres et les parois de la salle de bain sans pour autant les abîmer. Parmi ces produits, nous citons les suivants :

L’acétone ;

L’alcool ménager ;

Le dentifrice ;

Le liquide vaisselle.

Tout d’abord, l’acétone ou l’alcool sont des produits qui permettent une élimination efficace des traces de savon et de calcaire. Il suffit tout simplement d’imbiber un chiffon avec l’alcool et de frotter efficacement. Rincez ensuite les vitres, aérez la pièce et le tour est joué ! Nous avons ensuite l’astuce du dentifrice. Utilisez une ancienne brosse à dents, déposez dessus du dentifrice et frottez sur de petites zones. Vous pouvez aussi bien utiliser du liquide vaisselle pour nettoyer les vitres de votre salle de bain. Ceci vous permettra d’entretenir efficacement vos parois sans pour autant vous ruiner en vous procurant des produits industriels.

Comment nettoyer la vitre de la salle de bain sans utiliser le moindre produit ?

Vous pouvez maintenir la propreté de votre salle de bain et de ses parois sans user de produits en particulier. Tout ce qu’il vous faut, c’est de l’eau et du papier journal. Utilisé initialement pour recueillir les informations du quotidien, le papier journal peut très bien servir à nettoyer tout type de vitres en verre. Il suffit de former des boules de papier, de les imbiber légèrement d’eau et de bien frotter les vitres. Ces dernières deviendront en un rien de temps étincelantes et scintillantes. Néanmoins, le nettoyage devra être plus fréquent qu’en utilisant un autre type de produits.