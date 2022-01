Le nettoyeur à vapeur est un électroménager que l’on utilise de façon quotidienne pour nettoyer nos maisons, et principalement les sols, il est de forme verticale, et facile à mettre en main pour l’utilisation. Aujourd’hui, dans le marché, nous comptons plein de marques qui proposent ce genre de gadgets, qui peuvent occuper plein de fonctions, et ainsi, vous faciliter la tâche pour que vous puissiez bien nettoyer votre maison en toute simplicité et rapidité. Quelques modèles sont aussi proposés avec des accessoires en plus, qui vous aident à atteindre des endroits inaccessibles avec des embouts plus adéquats.

De quoi est composé un balai nettoyeur à vapeur ?

Dès que vous passez commande, vous avez la possibilité de choisir le modèle, la couleur et la puissance qui vous seront proposés, ainsi, en déballant la boîte d’un balai nettoyeur à vapeur de n’importe quelle marque, vous allez pouvoir voir quelques outils et accessoires qui vous aideront en plus d’aspirer, de pouvoir faire bien plus que ça. Vous aurez par exemple un petit sachet dans lequel il y a une caissette de filtration anti calcaire, un outil assez important pour la préservation de votre balai vapeur. Ensuite, vous aurez la tête du nettoyeur qui peut parfois être assez imposante, selon le modèle choisi, pour permettre d’envelopper une plus grande surface à nettoyer sous laquelle vous allez pouvoir retrouver le système de lingettes nettoyantes, et les deux petites rangées de brosses d’aspiration montées sur des ressorts. Le corps du balai à vapeur est cependant assez lourd et conséquent, car il peut contenir un moteur assez puissant, air force technologie, qui veut dire qu’il possède un système d’aspiration cyclonique sans sac. De l’autre côté, vous aurez forcément un réservoir d’eau pour la partie nettoyeur à vapeur.

Ce qui peut être fourni avec un balai nettoyeur à vapeur

Dans le packaging dans lequel le nettoyeur à vapeur est emballé, vous pouvez également recevoir quelques accessoires aussi utiles et importants que le nettoyeur en lui-même. Dans la majorité des modèles en vente, vous aurez en plus :

Une ou plusieurs lingettes de rechange ;

Un câble de changement ;

Plusieurs embouts pour les coins.

Ces accessoires ne sont pas fournis que pour faire jolie, les lingettes de rechange servent à remplacer la tête de l’aspirateur balai pour qu’il puisse s’adapter à toutes les surfaces du sol, telles que les parquets, les dalles de sol, ou même les tapis, etc. Un câble de changement qui est fourni uniquement pour les nettoyeurs balais à vapeur qui disposent d’un fil pour le brancher à une prise, sinon, pour les nettoyeurs sans fil, cela ne sert pas à grand-chose comme vous pouvez l’imaginer. Le câble peut mesurer jusqu’à 6 mètres de longueur, pour avoir la possibilité de circuler tout en englobant une majorité de l’espace du sol sans avoir de difficulté et en étant tout à fait à l’aise dans la manœuvre. Au final, les embouts du nettoyeur à vapeur peuvent être parfaitement utiles pour nettoyer la surface d’une cuisine ou d’une salle de bain, comme la faïence par exemple, pour les parois d’une douche italienne qui ne sont pas forcément accessibles à l’aide de la grosse tête d’aspiration.

Les meilleures marques de balai nettoyeur à vapeur

Nous pouvons évidemment citer un top 3 des meilleurs balais nettoyeurs à vapeur, en prenant en compte leur puissance, leur efficacité, la prise en main, et les avis des consommateurs. Nous avons en premier le karcher, une marque très connue et sollicitée par les vendeurs. Ensuite, le Rowenta, une marque qui a déjà fait ses preuves plusieurs fois dans ce domaine. Et au final, le Vileda, qui est beaucoup apprécié par sa qualité et son prix très attractif, qui lui donnent un gros avantage sur la concurrence.