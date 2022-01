Les aspirateurs balais sont utiles partout dans de la maison. Facilement cachés dans un placard, ils prennent moins de place qu’un aspirateur filaire traditionnel. Ils ont également une portée plus longue que les modèles portatifs, leur permettant de passer facilement sous les meubles. Cela dit, ils peuvent présenter des inconvénients, liés aux performances de leur batterie. Sinon, ils sont un ajout approprié à votre maison. Cet article passera en revue comment choisir un bon aspirateur balai, ainsi que quelques exemples.

Les facteurs à tenir en compte pour savoir quel aspirateur balai choisir

Il y a une large variété d’aspirateurs balais à choisir pour sa maison. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu’ils ont des bacs de collecte relativement petits, qui peuvent se remplir assez rapidement de saleté, de poussière et de débris. Avant d’opter pour une marque d’un aspirateur balai, tenez compte de facteurs, tels :

La technologie sensorielle ;

Les LED ;

L’indicateur de niveau de batterie ;

Cordon ou sans fil ;

La tension.

En amont, nous avons la technologie sensorielle qui détecte le type de sol et ajuste sa puissance en conséquence, économisant ainsi l’autonomie de la batterie. Quant aux lumières LED sur la tête de plancher, celles-ci vous aident à voir sous les meubles et dans les espaces sombres. Ensuite, l’indication de niveau de batterie permet de compter de manière impressionnante l’autonomie restante de votre batterie en minutes et secondes. Par ailleurs, un aspirateur balai avec un cordon offre une alimentation électrique constante et ininterrompue, et une aspiration suffisante. Son antipode (sans fil) peut aller n’importe où, mais le niveau d’aspiration diminue à mesure que la durée de vie de la batterie s’épuise. Les aspirateurs balais sans fil sont appréciés pour leur portabilité, ce qui les rend idéaux pour aspirer un tapis de terrasse ou une remise où vous auriez autrement besoin de faire passer une longue rallonge électrique. Quant à la tension, assurez-vous de tenir compte de la tension la plus élevée, car elle se traduit par une durée de fonctionnement plus longue. Certains aspirateurs balais sans fil sont livrés avec une deuxième batterie de rechange (ou la possibilité d’en acheter une), ce qui peut doubler l’autonomie.

Quel aspirateur balai choisir ? Le Dyson V15 Detect

Cet aspirateur balai sans fil possède la fonction de détection de surface, lui permet d’ajuster automatiquement son niveau de puissance d’aspiration. Son filtre HEPA (filtre à air haute efficacité) retient les allergènes pendant que vous nettoyez. Il est aussi lavable. Il est livré avec un large assortiment d’accessoires, y compris une brosse turbo conique motorisée, un suceur plat, et une tête d’aspirateur secondaire, avec une lumière laser pour vous aider à voir les petits débris sur les sols nus. Son autonomie maximale de plus de 70 minutes devrait être suffisante pour nettoyer la plupart des zones, bien que cela puisse baisser considérablement si vous faites fonctionner l’aspirateur en continu, en mode « Boost » à aspiration maximale. Un écran LED à l’arrière de l’aspirateur peut vous aider à surveiller la durée de vie restante de la batterie en temps réel.

Quel aspirateur balai choisir ? Le Shark Rocket HV302

Équipé d’un multi-outil pour animaux de compagnie, cet aspirateur ramasse efficacement les poils d’animaux sur les sols durs, les tapis et les meubles. Il est également livré avec un suceur plat pour nettoyer les zones difficiles d’accès. Il possède un cordon de 25 pieds, qui facilite le nettoyage des grandes pièces sans tracas. Cet aspirateur est sans sac, et est livré avec une poubelle lavable. De plus, cet aspirateur est équipé d’une tête pivotante, il est donc facile de se déplacer autour des meubles.