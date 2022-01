Le nettoyage des larges vitres est assez fastidieux et chronophage. Il peut se faire soit à l’aide de produit de lavage à nettoyage manuel, soit très rarement par des machines automatiques sophistiquées et volumineuses. En conséquence, ils ne sont pas populaires dans les opérations d’entretien ménager. Par ailleurs, l’utilisation de robots de nettoyage de vitres autonomes a attiré l’attention de nombreux concepteurs. L’idée d’avoir un robot lave vitres de bureau ou de maison, compact et autonome est devenue assez séduisante. Nous invitons à lire la suite de cet article pour en savoir plus sur les avantages qu’il offre.

En quoi consiste le robot nettoyeur de vitres ?

Le robot est un appareil rectangulaire compact, qui est capable de se déplacer dans la fenêtre et de nettoyer la vitre avec ses éponges détergentes. Il se compose d’une unité de commande électrique et électronique, des composants de structure et de transmission, et d’un système d’entraînement pneumatique. Celui-ci se compose de :

Huit ventouses connectées en deux groupes ;

Deux vannes de régulation directionnelles (générateur et éjecteur) ;

Une vanne de générateur de vide ;

Une vanne de régulation de débit ;

Un clapet anti-retour ;

Un vacuostat (détecteur de pression) ;

Un silencieux et d’un système de compresseur d’air avec accumulateur.

Le robot conçu est léger, de petite taille et bon marché. Il est activé électriquement et de façon pneumatique. Les unités de commande pneumatique, électrique et électronique du robot sont situées dans un compartiment spécialement conçu sur le dessus du compresseur pneumatique. Les fils et les canalisations pneumatiques sont serrés les uns contre les autres, et fournissent la puissance du contrôleur au robot se déplaçant sur la vitre.

Comment fonctionne un robot nettoyeur de vitres ?

Ce petit robot grimpeur de vitres avec ventouses pneumatiques, devrait être capable de se déplacer de manière autonome le long d’une surface extérieure de fenêtre de grande hauteur, avec une surface relativement grande, et en même temps la nettoyer et la laver. Étant attaché manuellement à la surface extérieure de la fenêtre de la pièce, le robot exécutera et accomplira la tâche de nettoyage automatiquement selon un modèle prédéfini. Le système sensoriel aidera à diriger le robot, il est entraîné par un actionneur rotatif et un système de courroies et de poulies conventionnelles correctement agencées. Il utilise les ventouses pour coller à la vitre, et un ensemble de capteurs optiques pour détecter le cadre de la fenêtre. Le microcontrôleur est programmé pour déplacer le robot selon un schéma spécifique en fonction des données sensorielles. En libérant alternativement et en alimentant de façon pneumatique, ses deux groupes de ventouses et en tournant simultanément le corps à l’aide de courroies et d’un système de poulie spécialement conçus. Le robot est capable de prendre des mesures, c’est-à-dire de se déplacer le long de la vitre. Le nettoyage se fait par la paire d’éponges fixées des deux côtés du robot et traînées le long du chemin.

Les bienfaits qu’offre un robot nettoyeur de vitres

Le robot nettoyeur vitre vous permet de vous apporter une solution facile, car vous n’aurez qu’à appuyer simplement sur son bouton d’alimentation, et il commencera à se frayer un chemin à travers votre vitre. De plus, ce robot peut cartographier l’ensemble de votre fenêtre, et se déplacera dans tous les coins, ce qui lui donnera un nettoyage en profondeur. Ces laveurs de vitres automatisés sont également dotés d’une technologie intelligente, où leurs capteurs peuvent détecter les bords des vitres et des fenêtres. Cela garantit que l’appareil ne s’éteindra pas, même si vous avez des fenêtres sans bords. Enfin, il ne laissera aucune trace de stries sur vos vitres, car il se déplace en zigzag. Vous pouvez même trouver des modèles avec une tête de nettoyage vibrante, qui frotte la vitre pour éliminer encore plus efficacement la saleté.