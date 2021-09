Nouveau Bilan de la Covid-19 en France plus de 2000 patients en état critique et 53 décès !

Ces dernières 24 heures, la situation sanitaire dans l’hexagone semble davantage se stabiliser. Selon le dernier bilan, les chiffres qui évoquent un recul de la pandémie.

Ces dernières heures, on compte au total 11.119 personnes hospitalisées, 2.294 patients en réanimation pour une cinquantaine de décès à déplorer.

Bilan par région et évolution de la pandémie

Alors que la situation semblait déjà être sous contrôle avec un net recul de la pandémie depuis le 31 août, le bilan par région le confirme en effet. Les citoyens français peuvent ainsi se réjouir à l’idée de la fin de la quatrième vague.

En Île-de-France, 2010 cas hospitalisés ont été recensés, ce qui affiche 33 cas de moins il y a 24h auparavant. Dans cette même région où se situe la capitale française, 435 patients (1 cas de moins en 24h) sont en réanimation alors que 8 décès sont enregistrés.

Dans le Grand-Est par contre, 18 patients en surplus par rapport à la journée précédente ont été reçus, portant le nombre total à 525. 117 cas de patients en état critique ont été signalés avec 5 décès.

La situation parait en hausse par rapport à la région précédente dans les Hauts de France où on dénombre 743 cas hospitalisés, 207 en réanimation et 2 décès en 24h. Auvergne Rhône Alpes affiche au compteur : 1.042 cas hospitalisés, 207 cas en réanimation et +2 décès en 24h.

En région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur), 1.070 (3 de plus en 24h) de patients sont sous traitement, tandis que 207 vivent une situation critique avec +6 décès en 24h. En Bretagne, pour 395 (+1) malades hospitalisés, 45 sont en réanimation et on y a enregistré 4 décès.

La Normandie perd trois parmi ces citoyens avec +6 de malades en 24h, ce qui porte le total à 429 patients hospitalisés. En Nouvelle-Aquitaine, les statistiques montrent 694 cas d’hospitalisation dont 166 en état de convalescence très critique et +3 décès.

La région du Pays de la Loire chute à 231 cas hospitalisés (-5) avec 43 patients en réanimation et +2 décès en 24h. En Occitanie, 1.208 personnes sont sous traitement ; 311 en réanimation avec +15 décès en 24h.

Au Centre-Val de Loire et en Bourgogne-Franche-Comté, il n’y a pas eu de décès. Cependant, 256 et 193 personnes y sont respectivement hospitalisées.

Que donnent les données au plan national ?

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, en France, à peu près 6.783.329 personnes ont été testées positives. Le taux de reproductivité est estimé à 0.85 tandis que le taux d’incidence au plan nationale est à 178,72. Statistiquement, la tension hospitalière a connu une baisse et se trouve à 45,4%, de même que le taux de positivité qui est désormais à 2,1%.

Par ailleurs, il faut noter qu’en date de 27 aout, la pandémie de la covid-19 a touché quelques 217.839.181 personnes à travers le monde. Pendant ce temps, au moins 4.552.213 personnes y ont trouvé la mort.