Présidentielle 2022 : il y a-t-il plus de candidats à gauche ?

De nombreux candidats ont d’ores et déjà fait connaître au grand public, leur ambition de se lancer dans la course de l’Élysée. À gauche, comme à droite, ils sont plusieurs à avoir déjà lancé leur campagne.

Certains misent sur une primaire organisée par leurs partis respectifs tandis que d’autres patientent tout simplement, avant de se jeter dans le grand bain (les attentistes). Ainsi donc, comparativement à la droite, y a-t-il plus de candidats à gauche pour cette campagne électorale de 2022 ?

Les candidats de la gauche à l’élection présidentielle 2021-2022

Pour la présidentielle 2022, la gauche voit grand et envisage encore une nouvelle fois, une candidature unique. Jusqu’à présent, les résultats des régionaux n’ont pas réussi à dégager un leader identifié de même qu’un rapport de force plus lisible entre socialistes et écologistes. Cela ne permet donc pas d’évaluer avec certitude le nombre de concurrents pouvant incarner les élections.

En effet, avec la gauche qui est énormément éparpillée, on dénombre tout de même actuellement trois candidats qui sont officiellement en piste. Il s’agit du communiste Fabien Roussel, l’insoumis Jean-Luc Mélenchon et aussi celle ou celui qu’Europe Ecologie-Les Verts (EELS) pourra décider d’investir le 12 septembre (date de la primaire des écologistes).

Ce choix sera principalement fait parmi Yannick Jadot, Eric Piolle, Sandrine Rousseau, et pourquoi pas, Delphine Batho. Il faut tout de même se rendre à l’évidence que l’union salvatrice d’une gauche électoralement amoindrie devient de plus en plus illusoire.

Hormis cela, une réponse est attendue au niveau de la maire de Paris, Anne Hidalgo qui quant à elle, a décalé au mois de septembre, l’officialisation de sa candidature au sein du PS (Parti Socialiste). Et cela, c’est sans omettre Arnaud Montebourg qui se prépare aussi en toute discrétion.

Les candidats de la droite à l’élection présidentielle 2021-2022

Tout comme la gauche, la droite également a formé sa partie politique, mais semble plus organisée. Une organisation bien structurée, qui a permis de mettre en liste les cinq candidats en tête d’affiche pour cette élection présidentielle 2021-2022. Il s’agit principalement de Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Eric Ciotti et Michel Barnier.

En dehors de ces derniers, d’autres candidats potentiels sont également sur la liste. Il s’agit donc de Florian Philippot, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron.

En effet, l’actuel président Emmanuel Macron qui avait réussi a conquis l’Élysée en 2017 sur une ligne (droite et gauche) n’a toujours pas encore annoncé s’il ferait un second mandat ou non. Selon lui rien n’est exclu. Ce n’est pas encore alarmant, car bien avant lui, l’ex-président Nicolas Sarkosy avait attendu jusqu’au 15 février 2012 avant de pouvoir officialiser sa candidature à sa réélection.

En ce qui concerne François Hollande, il avait quant à lui jeter l’éponge juste cinq mois avant le scrutin d’avril 2017. Tout n’est donc pas encore perdu pour Emmanuel Macron qui peut toutefois rattraper le train.

Ainsi donc, compte tenu des données actuelles, les candidats à droite remportent plus en termes de nombre par rapport à la gauche.