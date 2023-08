Combien coûte une installation adiabatique pour une entreprise ?

Plongeons dans l’économie rafraîchissante du refroidissement adiabatique prix , où les coûts se mêlent à la fraîcheur pour créer une symphonie de confort abordable, révélant comment cette technologie novatrice offre une brise de soulagement à la fois pour la planète et le portefeuille.

Le fonctionnement d’un refroidissement adiabatique prix

Avant de s’intéresser au coût d’une installation adiabatique, il convient d’expliquer brièvement son principe de fonctionnement. Les rafraîchisseurs d’air adiabatiques utilisent un processus naturel d’évaporation de l’eau pour abaisser la température ambiante. L’air extérieur chaud et sec est aspiré par le système et passe à travers un tampon humide, où il se refroidit en évaporant l’eau. Ensuite, l’air frais est réparti dans l’espace à refroidir. Cette méthode permet de maintenir une température agréable sans consommer autant d’énergie qu’un climatiseur traditionnel.

Estimation du coût d’une installation adiabatique

Le prix d’une installation adiabatique pour une entreprise dépend de plusieurs facteurs, notamment la taille et le type de système choisi, ainsi que les besoins spécifiques en matière de refroidissement. Néanmoins, il est possible d’établir des estimations basées sur ces éléments.

Coût des rafraîchisseurs d’air adiabatiques fixes

Les adiabatiques fixes sont conçus pour être installés de manière permanente à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment. Ils offrent généralement une plus grande capacité de refroidissement par rapport aux modèles mobiles et peuvent couvrir une surface importante. Le coût d’un rafraîchisseur d’air adiabatique fixe varie en fonction de sa capacité de refroidissement et de ses caractéristiques :

Pour une petite entreprise avec une superficie de moins de 100 m², le prix peut osciller entre 1 000 et 3 500 euros.

Pour une entreprise de taille moyenne (100 à 500 m²), le coût est généralement compris entre 3 500 et 10 000 euros.

Pour une grande entreprise nécessitant un système de refroidissement puissant (plus de 500 m²), les prix peuvent dépasser 20 000 euros.

Coût des rafraîchisseurs d’air adiabatiques mobiles

Les rafraîchisseurs d’air adiabatiques mobiles sont des appareils portables utilisés pour refroidir de petits espaces tels que les bureaux, les ateliers ou les zones de travail temporaires. Ils offrent généralement une capacité de refroidissement plus faible que les modèles fixes, mais peuvent être déplacés et installés facilement en fonction des besoins. Le prix des rafraîchisseurs d’air adiabatiques mobiles varie également selon leur performance et leurs caractéristiques :

Pour un modèle d’entrée de gamme, il faut compter entre 100 et 500 euros.

Pour un rafraîchisseur d’air adiabatique mobile de milieu de gamme, le coût se situe entre 500 et 1 200 euros.

Enfin, pour un modèle haut de gamme, les prix peuvent atteindre 2 000 euros ou plus.

Facteurs influençant le coût du refroidissement adiabatique

Outre la taille et le type de système choisi, plusieurs facteurs peuvent influencer le coût du refroidissement adiabatique pour une entreprise :

L’emplacement géographique : dans les régions chaudes et sèches, ces systèmes sont généralement plus efficaces et nécessitent moins d’énergie pour fonctionner. La qualité de l’air : un air extérieur plus propre et moins pollué permet au système de fonctionner plus efficacement et de durer plus longtemps, ce qui réduit les coûts de maintenance. La consommation d’eau : bien que les systèmes adiabatiques utilisent moins d’énergie, ils nécessitent tout de même une source d’eau pour refroidir l’air. La consommation d’eau dépendra donc du climat local et des besoins spécifiques en matière de refroidissement, et aura un impact sur les coûts d’exploitation. Les coûts d’installation et de maintenance : enfin, il est important de prendre en compte les coûts initiaux d’installation, ainsi que les coûts de maintenance régulière (remplacement des tampons humides, nettoyage, etc.) pour obtenir une estimation réaliste du coût total du système.

Une installation adiabatique représente un investissement intéressant pour les entreprises souhaitant améliorer leur efficacité énergétique et le confort de leurs locaux. Toutefois, il est essentiel de bien comprendre les coûts associés à ces systèmes et de prendre en compte les facteurs qui peuvent influencer le prix afin de faire un choix éclairé.