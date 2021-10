Santé intime : pourquoi faut-il faire attention au sauna vaginal ?

Devenu un phénomène populaire, le sauna vaginal continue de faire parler de lui sur les réseaux sociaux. Cependant, les médecins et les experts de santé incitent les gens à plus de prudence face à ce phénomène. Découvrez les raisons pour lesquelles vous devez faire attention à cette pratique.

Sauna vaginal : que comprend cette pratique ?

Le sauna vaginal est un pratique des femmes qui consiste à prendre un bain de vapeur. La femme se met assise nue sur un récipient d’eau bouillie de plantes, laissant la chaleur s’écouler dans son vagin.

Cela servirait à rendre propres les organes féminins les plus profonds, tout en maintenant la santé de l’utérus.

Malheureusement, ce nouveau phénomène, très populaire sur les réseaux sociaux et ailleurs, a certaines conséquences. Récemment, plusieurs gynécologues canadiens ont recommandé aux femmes de faire preuve de grande vigilance face à ce phénomène.

Sauna vaginal, quels sont les dangers ?

Dans un blog canadien Obstetrics and Gynaecology, plusieurs gynécologues ont mis en garde contre ce phénomène en vogue. En fait, les obstétriciens ont tenu à rapporter l’exemple d’une dame âgée de 62 ans gravement brûlée après avoir essayé un sauna vaginal.

Dans un article rendu public par The Guardian, le gynécologue Ann Robinson, a protesté contre cette pratique, car chauffer le vagin est très inutile. Cela parce que le corps lui-même garde une température de 37°, et cette chaleur peut même être nocive car cela favoriserait la multiplication des bactéries. Par ailleurs, la vapeur d’eau peut aussi déséquilibrer cette zone intime et provoquer des irritations.

Une pratique qui ne fait pas l’unanimité entre les experts

Bien que de nombreuses célébrités ou personnes influentes promeuvent cette approche sur les réseaux sociaux, elle est très loin de faire l’unanimité dans le monde médical.

En effet, la gynécologue canadienne Jennifer Gunter a déclaré qu’un sauna vaginal ne peut jamais fournir tous les avantages pour lesquels il est pratiqué : peu importe ce que vous vaporisez dans le vagin ou la vulve, cela n’a pas la capacité d’équilibrer les hormones de reproduction et réguler vos menstruations ou encore moins soigner les difficultés de conceptions. Même l’évaporation des œstrogènes n’apportera aucun changement.

Si de façon scientifique, rien ne semble pouvoir confirmer les avantages des saunas vaginaux, ce phénomène serait-il alors dangereux ? Jennifer Gunter a déclaré qu’il se pourrait que la vapeur ait un effet placebo et apaisant, néanmoins, si elle est trop chaude, elle risque de causer des brûlures à la peau.

Peut-on qualifier le sauna vaginal d’un remède ?

Le sauna vaginal est un véritable moyen de traitement. Peut-on qualifier le sauna vaginal d’un remède ? C’est un bon moyen qui assure la guérison et en même temps rétablir un lien profond avec la nature humaine.

Attention ! N’utilisez pas de sauna vaginal lors des règles, et aussi, ne vous servez pas de ça lors de la période de grossesse. Lorsque vous êtes dans un moment d’ovulation ou dans une période fragile, il est recommandé que vous vous éloignez du sauna vaginal.