TotalEnergies et son annonce devraient vous choquer, les Français vont-ils aimer ?

TotalEnergies a été au cœur de nombreuses actualités ces derniers mois et elles n’ont pas toujours été réjouissantes.

En effet, l’inflation touche aussi l’énergie, vous avez sans doute pu constater une hausse des coûts.

Les particuliers ne sont pas les seuls à être touchés, il y a également les professionnels.

Certains sont même contraints de mettre les pieds sous la porte. Le groupe a fait une nouvelle annonce et elle concerne cette fois l’usine française à savoir Biogaz.

Quelle est l’annonce de TotalEnergies ?

C’est la plus grande usine qui se retrouve au cœur des attentions, elle est utilisée pour le traitement des déchets organiques.

Elle est notamment alimentée par le maïs qui est transformé. Vous n’avez peut-être pas croisé ce nom dans la presse, car l’établissement vient d’ouvrir ses portes.

L’annonce de TotalEnergies est alors récente puisqu’elle a été faite le 12 janvier dernier.

Le réseau de gaz pourra être alimenté avec le biométhane qui est fourni par la société BioBéarn. Nous avons pu rassembler quelques informations non négligeables, elles pourront alors vous aider à comprendre le fonctionnement.

Cette usine aura l’occasion de produire près de 69 GWh par an de gaz.

Toutefois, la production annuelle pourrait être plus importante lorsque l’usine aura la capacité maximale. Pour son fonctionnement, ce sont près de 95 000 tonnes de déchets agricoles qui seront utilisées à bon escient. Ces derniers seront apparemment exploités dans l’industrie agroalimentaire.

TotalEnergies a notamment précisé que ce seront des sous-produits de l’industrie du maïs qui seront exploités pour le fonctionnement de cette usine française. Le mode opératoire reste simple, ce sont des cosses broyées qui seront envoyées par poids lourds, elles seront ensuite ensilées et le tout pourra être méthanisé.

De plus, les prélèvements pour les déchets seront réalisés assez proches de l’établissement à savoir 30 km.

TotalEnergies a l’intention de diversifier ses prestations !

L’objectif premier sera de produire du Biogaz avec notamment l’industrie dédiée aux plats cuisinés et à toutes les explorations agricoles. Dans un avenir proche, il sera aussi possible d’avoir des partenariats pour que la filière puisse se développer un peu plus.

Il ne faut pas oublier que cette installation française reste la 8e en France. Elles ont toutes la particularité de fonctionner de la même façon.

Vous savez désormais que TotalEnergies a l’intention de diversifier ses prestations avec notamment ce secteur. Si vous pensiez qu’il s’agissait d’une annonce en lien avec les primes ou encore les factures qui ont tendance à augmenter, vous serez sans doute soulagé.

Cette société a seulement l’intention de se lancer dans Biogaz afin de redonner une seconde vie à certains produits.

Il ne faut pas oublier que tout ce qui sortira de la méthanisation sera utilisé en parallèle. En effet, ce sont des fertilisants qui pourront nourrir ensuite les sols. Il y a de l’azote, du sodium ou encore du phosphate ainsi que de la potasse.

En ce qui concerne les factures d’électricité et de gaz, elles seront toujours exorbitantes en 2023 puisque l’inflation est toujours au rendez-vous. Les professionnels sont face à des hausses considérables.