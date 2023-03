Pourquoi le vélo électrique est le moyen de transport idéal en ville ?

Le vélo électrique, on en parle de plus en plus à l’heure des énergies vertes. Ces dernières années, la vente des vélos électriques a explosé, chacun veut s’en procurer pour pouvoir vivre une expérience unique. Il est moins fatiguant que votre vélo traditionnel. Il vous aide à venir à l’heure au bureau et à vos rendez-vous personnels. Vous pourrez effectuer vos courses en zone urbaine sans ressentir des signes de fatigue. Le VAE s’intègre facilement en milieu urbain grâce aux avantages qu’il offre.

Pourquoi le vélo électrique est un moyen de transport idéal en milieu urbain ?

Le milieu urbain est caractérisé par un trafic intense. La conséquence est la pollution et les bouchons. Le vélo à assistance électrique est un allié de taille, il peut vous accompagner partout où vous le désirez à moindre coût tout en évitant les bouchons. Il est pratique dans la mesure où on pédale mais avec une assistance électrique. Il réduit l’effort et la pénibilité du pédalage, surtout sur des distances importantes.

Le vélo électrique est un plus pour ceux qui n’ont pas l’habitude de se rendre en salle de gym. Le pédalage est une activité physique nécessaire pour notre santé et notre bien-être. C’est une solution économique, car il nous permet de mettre de côté nos voitures et de réduire toutes les charges qui accompagne leur usage. À cela, il faut associer les frais d’entretien, sans compter la facture de carburant à la fin du mois.

Avec le vélo électrique, on n’a pas besoin de tout cela. Il fonctionne avec une batterie rechargeable. Il faut juste veiller à la recharger quotidiennement pour vos déplacements. Le vélo électrique vous maintient en bonne santé en vous permettant d’évacuer le stress. Il vous permettra de faire le vide en oubliant le rythme infernal de vos journées.

Les avantages du vélo électrique comme moyen de transport sont :

Son caractère pratique ;

Sa rapidité ;

Des économies vu qu’il n’a pas besoin de carburant pour fonctionner ;

Une solution de transport qui respecte l’environnement.

À quoi s’attendre lorsqu’on opte pour le vélo électrique ?

Le vélo électrique présente des inconvénients qui n’enlèvent en rien ses avantages. Il est dépendant de sa batterie qu’il faut charger. C’est une contrainte qui détermine son fonctionnement. Ce qui n’est pas commode pour les cyclistes.

Les vélos électriques sont plus lourds que les modèles ordinaires. Il s’agit du poids du moteur et de la batterie. Il sera difficile de le soulever pour le mettre dans une voiture car il fait 20 à 25 kg en fonction du modèle.

Il est vrai que comparé à une voiture, le vélo électrique est une solution économique. Sauf que pour un vélo, le modèle électrique est cher. Sur le marché, son prix est compris entre 1500 et 5000 euros en fonction de la qualité. Il reste difficile d’accès pour certaines personnes.

Pour certains cyclistes, le vélo électrique manque de vitesse. Leur vitesse de croisière se situe environ à 25 km/h. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez toujours opter pour un modèle adapté comme un Speed bike qui va jusqu’à 45 km/h.