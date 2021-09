Carla Bruni au cours d’une émission sur TF1 revient sur ses relations passées notamment celle avec Éric Clapton !

Carla Bruni est une femme qui a connu de nombreux hommes dans sa vie. Et cela, bien qu’elle parle très peu aujourd’hui, de ses anciennes relations en l’occurrence celle avec Éric Clapton.

Il faut dire que cette dernière, qui est mariée à Nicolas Sarkozy depuis 2008, a cependant, eu des relations beaucoup plus rock’n’roll dans le passé. Une lumière sera donc faite sur l’ancienne première dame Carla Bruni, Nicolas Sarkozy et Éric Clapton.

Séparation entre Carla Bruni et Éric Clapton

La franco-italienne de 53 ans, Carla Bruni a eu à rencontrer de nombreuses célébrités pendant ces défilés autour du globe. Parmi ses conquêtes, nous pouvons faire mention des plus célèbres que sont Mick Jagger, Jean-Jacques Goldman et bien même Éric Clapton.

Éric Clapton et Carla Bruni ont été en couple dans les années 90, et cela, pendant un an. Une histoire qui n’a pas été une longue source de plaisir pour Éric Clapton, car sa compagne se sépare de lui, afin de rejoindre Mick Jagger.

Bien qu’Éric Clapton ait averti son ami Mick Jagger de ne pas s’intéresser à sa petite amie, il faut dire que la chance n’a pas réellement tourné en sa faveur. Car juste quelques jours après lui avoir présenté Carla Bruni, il apprend que ces derniers ont entamé une relation qui durera au final sept longues années.

La relation entre le guitariste Éric Clapton et Carla Bruni a frôlé l’obsession pour ce dernier. Contrairement à lui, c’était juste un coup de cœur, une relation qui n’a jamais semblé intense pour la Franco-Italienne.

Malgré cela, Carla Bruni affirme tout de même sur TF1 que le célèbre Éric Clapton est un véritable génie de la composition, de la guitare. C’est en l’occurrence, un homme très simple, modeste, gentil et jamais prétentieux. Compte tenu de cela, il faut dire que l’un des plus grands guitaristes de tous les temps, a eu un grand impact sur le parcours musical de Carla Bruni.

L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy et sa femme Carla Bruni

Carla Bruni est une personnalité française incontournable née en 1967 à Turin en Italie. Elle vit en France depuis l’âge de 7 ans et a eu une vie un peu mouvementée entre carrière et famille. En novembre 2007, elle fait la rencontre de Nicolas Sarkozy qui venait de divorcer avec Cécilia Ciganer-Albéniz au mois d’octobre de la même année. Ils se sont mariés le 02 février 2008 et voient par la même occasion le 19 octobre 2011, la naissance d’une petite fille du nom de Giulia.

En ce qui concerne les rumeurs qui courent sur une éventuelle séparation entre Carla Bruni et son époux Sarkozy, cette dernière se prononce et affirme que son mari ne voudrait pas divorcer. Pour elle, la seule chose qui ferait qu’elle pouvait s’éloigner de lui serait qu’il endosse à nouveau d’importantes responsabilités en France. Ce qui ne risque naturellement pas de se produire, car ce dernier est très amoureux et ne se hasarderait pas à l’échanger contre quelqu’un d’autre.

C’est donc visiblement une éventualité qui est beaucoup trop loin d’être d’actualité, car le couple plus solide que jamais ne songe à aucune séparation.