Vous souhaitez louer une voiture pour un séjour et vous hésitez parmi les nombreuses agences de location existante ? Eh bien, dans cet article, nous allons vous parler d’Alamo, une agence américaine qui existe déjà depuis un bon moment et qui pourra vous offrir un grand choix de véhicules parmi lesquels choisir. Si vous souhaitez plus d’information sur la location de voiture via Alamo, continuez à lire cet article, nous vous apportons plus de précisions.

Présentation brève d’Alamo

Alamo est une agence connue de location de voiture, avec plus de 50 ans d’expérience. Alamo naquit en 1974 aux Etats-Unis, et plus précisément en Floride. L’entreprise rencontre rapidement le succès et devient leader dans le domaine de la location de voiture. Cette réussite lui permit de se projeter, et de s’étendre encore plus. Elle n’a cessé de se développer, rejoignant même en 2007, la partie américaine de l’entreprise Holdings, une entreprise plus ancienne et très populaire dans ce secteur.

À présent, Alamo a réussi à s’étendre au niveau mondial, plantant des agences un peu partout en Europe. Son influence a atteint plus de quarante pays, parmi eux la France. Très populaire, elle ne cesse de s’imposer parmi les meilleurs et n’hésite pas à se moderniser pour continuer à évoluer avec le temps. Son parc est très divers et elle propose des véhicules à tout usage : des sportives, des familiales, des breaks, etc. Elle s’adapte à ses clients, et c’est ce qui fait son succès.

Les offres de location d’Alamo

Alamo étant une agence de location d’un certain âge, elle sait comment plaire à ses clients et les retenir, notamment, grâce à des offres exclusives qui peuvent en attirer plus d’un.

La plus populaire, en ce moment, est certainement Alamo Gold, car elle comprend un kilométrage illimité, une assurance complémentaire au plafond élevé, la prise en charge des taxes d’aéroport et des surcharges locales, et plus encore. Cependant, cette offre est spécialement faite pour ceux qui souhaiteraient entamer un séjour aux Etats-Unis.

Une deuxième offre concerne la prolongation des avantages qui vous sont offerts à un conducteur supplémentaire, ainsi, vous pouvez vous relayer durant votre trajet.

Enfin, une troisième offre, très intéressante, est celle de la location de voiture avec GPS inclus. Celle-ci concerne les Etats-Unis, mais aussi le Canada. Une fois sur place, vous pourrez récupérer des véhicules bien équipés de systèmes de navigation très complets avec toutes les informations dont vous aurez besoin pour circuler et trouver des hôtels ou des restaurants assez rapidement.

Il existe encore d’autres offres auxquelles vous pouvez accéder depuis le site web de l’agence d’Alamo.

Comment louer une voiture avec Alamo ?

Si vous avez décidé de faire confiance à Alamo et de réclamer leurs services de location de véhicules, en France ou ailleurs, vous devrez suivre les étapes suivantes pour pouvoir choisir la voiture qui correspondra le mieux à vos attentes :

rendez-vous sur le site d’Alamo ;

dirigez-vous vers la partie de présentation de véhicules ;

choisissez le pays où vous souhaitez louer ;

utilisez les filtres pour limiter la recherche ;

choisissez le modèle qui vous convient.

C’est donc une manœuvre assez simple. Une fois sur le site web d’Alamo, qui a une interface assez facile à utiliser, allez directement dans la partie des véhicules où vous trouverez une liste de voitures illustrées à votre disposition. Choisissez le pays où vous désirez utiliser le véhicule, puis jouez sur les filtres afin d’affiner la recherche. Vous pourrez choisir entre un SUV ou un monospace, par exemple, choisir le nombre de places et d’autres options encore. Enfin, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix.

En conclusion, Alamo est une agence de location de voitures assez connue et réputée. Son site web est simple à utiliser et toutes les informations nécessaires s’y trouvent.