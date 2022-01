De nos jours, se déplacer en voiture devient une véritable nécessité. C’est une solution idéale pour gagner du temps et réduire les distances, notamment pour les familles et les parents qui ont des enfants. Cependant, l’achat d’une voiture n’est pas donné à tout le monde ! C’est pour cette raison que l’on vous conseille de penser plutôt à la location de voiture. D’ailleurs, il faut savoir que Carrefour propose des prestations et des offres de location de voitures. Avant de vous lancer dans ce type de location, il faudra d’abord vous informer. Notre article vous permettra justement d’en savoir plus sur les offres de location de véhicules chez Carrefour.

Quels sont les modèles de voitures de location disponibles chez Carrefour ?

Les magasins Carrefour proposent la location de véhicules adaptés à vos besoins et à toutes les situations. Pour vous expliquer les modèles que vous trouverez sur Carrefour, on les a réparti en deux grandes catégories, à savoir :

Les voitures de tourisme ;

Les véhicules utilitaires.

Vous pouvez trouver une panoplie de voitures de tourisme chez Carrefour. Elles sont principalement recherchées pour des locations de plusieurs jours par les touristes. Ces derniers ciblent toujours des voitures de tourisme pour profiter de leurs vacances confortablement. C’est également une catégorie de véhicules qui peut vous dépanner lorsque votre voiture actuelle est en réparation. Vous trouverez donc des voitures citadines, des SUV et monospaces et des minibus. Cependant, Carrefour ne propose pas la location de voitures sportives.

Il est également possible de choisir la location de voitures utilitaires chez Carrefour. Ces dernières sont des voitures qui sont généralement utilisées pour le transport d’un matériel volumineux et encombrant. C’est le type de véhicules que l’on recherche pour organiser un déménagement par exemple.

D’autres informations sur la location de voitures chez Carrefour

Il faut savoir que les tarifs de location de voitures chez Carrefour sont assez abordables et intéressants pour les deux catégories de voitures. L’enseigne demande toutefois un dépôt de garantie de 1000 euros pour la location des voitures de tourisme. C’est une sorte de caution qui vous sera rendue lorsque vous rendrez le véhicule sans dommages.

Le tarif d’une location de voitures chez Carrefour comprend :

Un forfait kilométrage gratuit ;

Des accessoires de sécurité ;

Un second conducteur gratuit ;

L’assurance responsabilité civile.

Généralement, Carrefour offre un forfait de 850 kilomètres pour la location de voitures. Les kilomètres supplémentaires seront donc payants. Vous pouvez également ajouter un conducteur secondaire si vous le souhaitez, et que vous devez mentionner dans le contrat de location.

Vous profiterez également d’une assistance client 24h/24 avec Carrefour. Vous pouvez appeler un conseiller à tout moment si vous avez besoin d’aide ou si vous rencontrez des problèmes avec le véhicule de location.

Afin d’avoir plus d’informations sur la location de voitures chez Carrefour, on vous recommande vivement de consulter son site internet qui propose une FAQ contenant toutes les réponses à vos questions.

Comment trouver des agences de location de voitures pas chères ?

Carrefour propose certes des offres intéressantes à des tarifs raisonnables, mais il est également utile de connaître d’autres agences de location. En effet, il est toujours nécessaire d’avoir une autre adresse de secours dans le cas où vous ne trouvez pas le véhicule que vous recherchez chez Carrefour.

Afin de trouver une agence de location de voitures pas chère, on vous conseille de comparer les offres des prestataires. Faites une liste des différentes agences et des offres qu’elles proposent afin de les comparer et de déterminer celle qui vous correspond le mieux.

La méthode de bouche à oreille est aussi efficace et pratique, car vos proches auront certainement des agences à vous conseiller.

Si vous n’avez pas de véhicule en tête et que vous êtes indécis, il sera donc nécessaire de demander des conseils aux spécialistes de l’agence de location qui sauront orienter et guider votre choix.