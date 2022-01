Vous avez besoin de louer une voiture ? Pourquoi ne pas vous tourner vers la location entre particuliers ? C’est une alternative qui attire de plus en plus de français et qui vous offre la possibilité de rouler à des prix réduits.

Alors, qu’est-ce que la location de voitures entre particuliers ? Qui peut louer sa voiture ? Quelles sont les conditions à respecter ? Qu’en est-il de l’assurance ? Découvrons !

Comment louer une voiture entre particuliers ?

On dénombre plusieurs critères à prendre en compte pour la location d’une voiture entre particuliers. En effet, le locataire doit avoir atteint la majorité et posséder un permis de conduire en cours de validité, ainsi qu’une assurance.

Pour cela, il suffit de se diriger vers une application ou un site spécialisé, de jeter un œil sur les offres et les annonces disponibles, de contacter le loueur et enfin signer un contrat de location.

Bien qu’il ne soit pas facile de trouver un profil précis des utilisateurs et des loueurs, une étude réalisée par Drivy précise que ce genre de location est très prisé par les jeunes. Environ 60% des utilisateurs sont âgés entre 25 et 40 ans.

Les avantages de la location de voitures entre particuliers

Lors de ces dernières années, plusieurs personnes optent pour la location de voitures entre particuliers. Effectivement, cette option offre de nombreux avantages pour le loueur ainsi que le locataire. Ainsi, le loueur va bénéficier d’une somme d’argent, alors que le client va profiter d’une voiture à moindre prix. De plus, ce dernier n’aura pas besoin d’entretenir la voiture louée et de s’encombrer avec celle-ci.

Le budget à prévoir pour la location de voitures entre particuliers

De manière générale, c’est le loueur qui détermine le coût de la location. Cela dit, de nombreux facteurs entrent en jeu pour définir le budget qu’il faut prévoir, à savoir :

Le carburant : il est souvent exclu du prix de la location, mais certains loueurs font le plein de carburant en amont ;

: il est souvent exclu du prix de la location, mais certains loueurs font le plein de carburant en amont ; Le kilométrage : il est souvent indiqué par le loueur avant de signer le contrat de location ;

: il est souvent indiqué par le loueur avant de signer le contrat de location ; La durée de la location.

Vous devrez aussi prévoir la somme de la caution, qui est plus ou moins élevée en fonction du type de voiture loué.

Quelle assurance quand on loue une voiture à un particulier ?

Comme vous le savez certainement, la possession d’une voiture signifie aussi qu’il faut l’assurer. Même si vous ne la conduisez pas souvent, la loi vous oblige à assurer votre voiture avec l’assurance au tiers au minimum.

Dans le cadre d’une location d’une voiture entre particuliers, il est plus judicieux d’assurer la voiture avec une assurance tous risques. Bien que ce soit un contrat assez coûteux, il va vous permettre d’être indemnisé de tout type de sinistre.

Pour gagner du temps, nous vous conseillons d’utiliser un comparateur d’assurances en ligne. Ainsi, en quelques minutes seulement, et tout en restant chez vous, vous allez obtenir plusieurs devis d’assurances auto gratuits, et il ne vous restera plus qu’à les comparer et à opter pour le contrat qui vous convient le mieux.

Les meilleurs sites et applications de location de voitures entre particuliers

Une application ou un site de location de voitures entre un particulier et un autre est une solution qui propose une plateforme spécialisée pour ce type de location.

Vous pourrez en trouver plusieurs sur le web, avec des tarifs très avantageux. Certaines plateformes sont spécialisées dans des activités spécifiques comme les voitures de luxe, de sport, de collection, alors que d’autres proposent un plus large panel d’offres. Voici ci-dessous les sites et les applications les plus connus pour la location de voitures entre particuliers :