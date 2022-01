Le besoin d’avoir une voiture de nos jours ne cesse d’augmenter et de croître, surtout avec le manque de temps. Le véhicule est un moyen de transport indispensable pour gagner du temps et surtout arriver à temps à ses rendez-vous et ses responsabilités. Cependant, il s’agit d’un investissement assez coûteux et pas donné à tout le monde. C’est pour cela que la plupart des gens optent plutôt pour la location de voiture. Parmi les différents types de voitures, le choix de notre article porte sur la location de voiture automatique. Est-ce plus avantageux ? Cette location, est-elle plus coûteuse ? C’est ce que nous allons découvrir dans ce qui suit.

Est-ce vraiment intéressant de louer une voiture automatique ?

Avant de vous lancer dans ce type de location, il faut comprendre ses points forts et faibles.

La location de voiture est déjà un avantage intéressant, puisqu’elle vous permet de profiter du confort d’un véhicule sans l’acheter. Si vous n’avez pas le budget nécessaire pour l’achat d’une voiture, alors la location serait la meilleure solution qui vous sauvera la vie ! Parmi les différentes catégories de voitures, on trouve la voiture automatique qui a fait un grand succès dans le monde de l’automobile. Louer une voiture automatique vous permet de profiter des avantages suivants :

Un meilleur confort de conduite ;

Aucun besoin de changer de vitesse constamment ;

La réduction de votre consommation de carburant.

Avant toute chose, la voiture automatique est connue pour le grand confort de conduite qu’elle offre aux conducteurs. Vous n’avez plus besoin de changer constamment de vitesse, ce qui est très pratique, surtout dans les embouteillages. C’est une conduite très sécurisée et agréable pour les passagers aussi qui voyageront au bord d’un véhicule silencieux. Enfin, l’atout le plus intéressant et rentable reste le fait qu’une voiture automatique ne consomme pas beaucoup de carburant.

Quels sont les prix de location de voiture automatique ?

Afin de savoir si la location d’une voiture automatique est vraiment intéressante, beaucoup d’entre vous se basent sur les tarifs. Cela est très logique et normal, puisque le budget reste un critère important pour une location de voiture. Il faut savoir que le prix de location d’une voiture automatique va dépendre des facteurs suivants :

L’agence de location choisie ;

Le modèle de véhicule automatique ;

La durée de location choisie.

Ces facteurs vont donc directement influencer le prix de votre location de voiture automatique.

La location d’une voiture citadine avec boite automatique coûte entre 60 à 80 euros pour la journée, 100 à 140 euros pour deux journées et 200 à 300 euros pour la semaine. La location d’une berline compacte avec une boite automatique peut coûter entre 90 et 150 euros pour 1 jour, 120 à 300 euros pour 2 jours et 300 à 600 euros pour la semaine. Les prix vont donc augmenter lorsque vous choisissez un modèle luxueux et peuvent arriver à plus de 1 000 euros pour la semaine.

Comment trouver la bonne agence de location de voiture automatique ?

Comme nous l’avons déjà mentionné, le choix de l’agence de location importe beaucoup. Si vous choisissez la bonne agence, vous ne risquez pas d’être déçu par l’expérience de location. Cependant, ce n’est pas évident pour tout le monde de trouver une agence de location facilement et rapidement. Vous pouvez trouver des difficultés, surtout si vous n’avez pas l’habitude de louer de voiture automatique.

Pour trouver une bonne agence de location, il faudra faire des recherches sur le Net et demander conseil à vos proches. La méthode de bouche à oreille s’est toujours avérée efficace et pratique. Elle vous permettra de connaître les agences de location les mieux réputées. Une fois que vous faites une liste des agences, il sera nécessaire d’établir une comparaison pour peser les points forts et les points faibles de chacune d’entre elles. Lire les avis et les commentaires des clients sur les forums et les sites vous aidera pour comparer les différentes offres.