Aujourd’hui, on va découvrir l’entreprise de location de voiture américaine Avis. Avec toutes les entreprises de location qui existent, il est difficile aujourd’hui de savoir si une entreprise vaut le coup ou non. C’est le défi qu’on s’est lancé, déterminer si Avis est une entreprise honnête et qui mérite sa notoriété.

Avis : l’entreprise de location de voiture

Avis est une entreprise de location de voiture en réalité nommée Avis Rent a Car mais abrégé « Avis » uniquement pour faciliter la locution. C’est une entreprise américaine ayant son siège social en New Jersey, fondée en1946. Depuis, l’entreprise Avis a su se développer dans le monde entier en offrant des prestations pour différentes catégories de clients, en s’adaptant aux budgets de chacun. Aujourd’hui, on porte un intérêt particulier à cette entreprise afin de savoir exactement si ça vaut la peine de louer sa voiture chez Avis.

Quels services propose Avis ?

Avis propose ses services en France et en Europe, alors, que vous comptiez rester en France ou que vous ayez un déplacement en Europe ou aux États-Unis, vous pouvez toujours compter sur Avis pour votre location de véhicule. Avis propose des locations de courte, moyenne et de longue durée. Sur son site internet, Avis vous demande de préciser l’usage, loisir, travail ou autre, afin de vous aider au mieux à trouver le véhicule qui vous convient tout en mettant à votre disposition différents tarifs. Avis travaille également avec les entreprises et met à leur disposition des véhicules en location. Chez Avis, vous trouverez une large gamme de véhicules et c’est ce qui fait son atout majeur. En clair, elle convient à tous les besoins :

Véhicules de tourisme.

Véhicules hybrides.

Véhicules d’occasion.

Véhicules électriques.

Véhicules à plusieurs places : 7, 8 voire 9 places.

Véhicules utilitaires.

Camping cars.

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous pourrez faire appel à Avis pour une location de voiture ou de camping-car. Avis est disponible dans plusieurs grandes villes de France, notamment : Toulouse, Nice, Paris, Marseille, Lyon ou encore la Corse. Vous pourrez faire votre location ou consulter les modèles disponibles via leur site internet ou leur application mobile.

Comment louer une voiture chez Avis ?

Pour louer un véhicule chez Avis, vous pouvez vous déplacer directement dans l’une de leurs agences. Comme mentionné plus haut, Avis dispose de plusieurs agences en France, vous pourrez également retrouver Avis au Royaume-Unis, en Allemagne, En Espagne ou encore en Italie. Si vous faites un Road Trip en Europe, Avis vous facilite la vie en ayant des agences un peu partout. Toutefois, vous n’êtes pas obligé de passer à l’agence pour réserver votre véhicule, vous pouvez tout à fait le faire via leur site internet ou encore leur application mobile où tout est mentionné. Vous pourrez trouver tous les véhicules qu’ils proposent, veillez à mettre la date de départ et la date de retour pour voir les véhicules disponibles durant cette période-là. Même en ligne, des conseillers clients sont à votre disposition pour guider ou vous aider, vous pouvez les contacter à tout moment.

La location, ou du moins la réservation d’un véhicule chez Avis, se fait en mentionnant la période de location, en choisissant le véhicule que vous désirez, et en entrant vos informations personnelles (nom, prénom, adresse, âge, permis, etc.), puis l’entreprise valide votre réservation dans de courts délais.

Nos conseils pour une location de voiture réussie

Pour conclure, nous avons une série de conseils pour vous afin de choisir le véhicule qui vous convient pour votre location. Choisissez votre véhicule selon :