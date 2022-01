Aujourd’hui, on va découvrir l’entreprise de location de voiture américaine Budget qui propre des voitures à des prix attractifs. Vaut-elle réellement le coup ? Le rapport qualité/prix est-il au rendez-vous ? Réponse dans notre article !

Budget entreprise : location de voitures

Budget est une entreprise de location de voiture fondée par Morris Mirkin et son épouse en 1958, ayant son siège social en Californie. L’entreprise familiale est vite devenue une référence mondiale dans la location de véhicules, commençant par 10 véhicules mis à la disposition des voyageurs au niveau des aéroports des États-Unis pour 4 dollars par jour, aujourd’hui, elle atteint des sommets et dispose d’un panel de voitures de toute catégories et même de poids lourds, disposant de 3 150 agences répertoriées sur 120 pays.

Budget entreprise vaut-elle le coup ?

Budget entreprise est l’une des plus importantes structures de location de voitures au monde, sa diversité en fait sa force. L’histoire familiale rassure beaucoup les clients qui oublient presque qu’ils ont affaire à une entreprise de renommée mondiale. Sans parler du côté financier, comme son nom l’indique, Budget entreprise pense beaucoup à cet aspect-là en proposant des prix attractifs qui sont à la portée de tout le monde. Notamment en diversifiant les modèles de voitures proposés, autant de voitures simples et fonctionnelles que des voitures sophistiquées et ultra modernes.

Alors, en clair, Budget vaut-elle le coup ? La réponse est oui. Budget entreprise est aujourd’hui l’une des entreprises de location de voiture qui peuvent satisfaire tous les clients, qu’importent leurs exigences. Soucieuse de la sécurité de ses clients, Budget s’assure de changer régulièrement sa flotte de véhicules pour toujours conduire un véhicule sécurisé, sans parler des vérifications qui se font juste avant que le client ne prenne la voiture. Il n’y a aucune contrainte puisque le désistement est gratuit, il n’y a donc aucun frais hormis la location du véhicule et l’assurance.

Ce qu’il faut pour une location de voiture chez Budget entreprise

Pour pouvoir louer une voiture chez Budget entreprise, il est possible de passer par l’une de ses nombreuses agences à travers le monde ou par le site internet où les réservations sont possibles. Budget entreprise propose également une application mobile sur laquelle on peut voir les voitures disponibles et en réserver une. Il est primordial de noter la date de départ puis celle de l’arrivée pour connaitre les véhicules disponibles à ce moment-là. Une fois la date mentionnée, le site affiche tous les véhicules disponibles, on pourra trouver des :

Renault Twingo.

Opel Corsa.

Ford Puma.

Renault Kadjar.

Citroën C3.

Peugeot 308.

Jeep Compass.

Et encore d’autres modèles pour les différents usages. En effet, il est bien de préciser si c’est pour un usage professionnel ou personnel pour que le site ou l’agent vous conseille mieux la catégorie de voiture pour laquelle opter. Une fois le véhicule choisi, il suffit de rentrer les coordonnées (nom, prénom, adresse, permis de conduire, etc.), de sorte à ce que la réservation soit validée par le site de Budget où bien par l’agent si vous êtes à l’agence. Le jour J consiste à récupérer les clés et signer le contrat et les papiers d’assurance.

Une location de voiture réussie à coup sûr

Pour réussir une location de voiture, il y a des points à connaitre, le premier est de bien choisir l’agence de location, dans le cas de Budget, on peut foncer les yeux fermés car c’est une entreprise loyale mais ce n’est pas forcément le cas de toutes. Ensuite, il faut toujours bien lire le contrat pour connaitre les conditions ainsi que les papiers d’assurance, il ne faut rien signer sans lire. Posez-vous des questions du genre : pour quel usage ? Combien de personnes ? Quel type de véhicule ? Cela vous permettra de savoir ce que vous voulez.