Louer une voiture en option d’achat (LOA) avec l’entretien inclus représente, tout d’abord, une garantie de louer un véhicule d’occasion ou neuve, sans avoir peur d’aucun risque. Effectivement, c’est le mandataire automobile, ou bien le concessionnaire, qui va se charger de préserver votre véhicule en bon état. Par conséquent, vous n’aurez plus peur d’être confronté à des dépenses imprévues. Cependant, opter pour une location avec entretien inclus a, à côté de ses nombreux avantages, un prix à payer. Dans cet article, nous allons voir les avantages et les inconvénients d’une location entretien compris.

Quelle est la différence entre une LOA et un crédit auto ?

Pour commencer, avec un crédit auto classique, l’entretien de la voiture est à la charge du souscripteur de location, avec les organismes qu’il veut. La location avec option d’achat, elle, inclut l’entretien selon ce qu’on appelle par les offres de leasing. C’est un nombre de services qui vous sont proposés lors de la formalisation du contrat de location, et parmi eux, se trouve l’entretien du véhicule. Choisir de louer un véhicule avec entretien inclus implique des tarifs qu’il ne faut pas négliger. Cela vous obligera également à ramener la voiture chez les organismes partenaires du mandataire ou de la concession. Mais ça reste le prix de votre sérénité, car en fonction des services que vous choisissez, vous n’aurez rien à payer, jusqu’à ce que votre contrat s’achève. Que votre contrat comprenne un entretien inclus ou pas, vous devez, dans les deux cas, respecter le kilométrage à ne pas dépasser sur le contrat. Car chaque kilomètre que vous dépasserez, comprendra des frais supplémentaires. Vous pouvez aussi effectuer le remboursement à l’avance, mais vous ne pourrez, quand même, pas annuler votre contrat. Pour finir, l’apport est très souvent demandé dans un contrat de location et demande lui aussi un coût.

Que contient une location avec option d’achat et entretien inclus ?

La location avec option d’achat et entretien inclus s’adapte toujours aux besoins de ses clients. En commençant par l’entretien basique des voitures, et en arrivant à l’entretien complet, c’est au souscripteur de choisir quels services sauront satisfaire ses besoins. Généralement, que ce soient les mandataires ou bien les concessionnaires, les deux ont une large gamme d’options et de services à proposer dans les contrats de leasing. Quand vous choisissez de souscrire une LOA avec entretien, vous avez également la possibilité de souscrire une garantie qui va vous couvrir complètement, jusqu’à l’achèvement de votre contrat. Il est évident que chaque agence ou concessionnaire a ses propres atouts ou formules, mais peu importe l’organisme que vous choisissez, celui-ci pourra modifier les options de votre contrat selon vos choix, au fil du temps.

Quels sont les avantages et les inconvénients de l’entretien inclus dans la location ?

Louer une voiture avec entretien inclus peut vous faire bénéficier de plusieurs avantages d’un côté. D’un autre, vous pourrez également faire face à quelques inconvénients, notamment sur le plan financier. Voici donc les avantages et inconvénients d’une location entretien compris.

Les avantages

Ne pas se soucier de tout ce qui tourne autour de l’entretien du véhicule ;

Éviter toute dépense imprévue qui peut vous coûter très cher ;

Vous savez ce qui vous attend en terme de frais au début ou à la fin de chaque mois ;

Vous bénéficiez de plus de mouvement et de souplesse ;

C’est un contrat flexible.

Les inconvénients

C’est l’agence de location qui choisit les organismes qui se chargent de l’entretien ;

C’est une option qui coûte plutôt cher ;

Vous pouvez parfois payer des frais supplémentaires.

Vous savez maintenant que la location de voiture avec entretien compris, peut avoir plusieurs avantages qui vous seront vraiment utiles, mais a également quelques inconvénients qui peuvent arriver la plupart du temps. La différence entre ces avantages et ces inconvénients se fera au moment où vous signerez votre contrat.

On conclut donc que l’entretien inclus dans un contrat de location peut être un grand avantage, seulement si vous êtes sûr d’en avoir besoin, et de pouvoir payer son prix.