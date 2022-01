Vous souhaitez louer une voiture chez Europcar ? En choisissant une telle référence de location, vous allez bénéficier d’un service assistance à toutes épreuves ainsi que d’un large choix de voitures.

Dans cet article, nous allons vous faire découvrir les modèles de voitures de location disponibles chez Europcar, les tarifs appliqués, les conditions de location ainsi que de précieux conseils pour que tout se passe dans les meilleures conditions.

Les types et les modèles de voitures en location chez Europcar

Europcar propose une énorme variété de voitures. Que vous soyez à la recherche d’une voiture de remplacement lorsque la vôtre est en réparation, ou qu’il s’agisse d’un déménagement ou d’un départ en vacances, vous allez certainement dénicher la voiture adaptée à votre situation chez Europcar.

Voitures de Tourisme

Leader de la location de véhicules de tout genre, Europcar dispose de pas moins d’une centaine de voitures de tourisme de référence.

70 ans d’expérience dans le domaine de l’automobile, une location rapide, un contrat en ligne… Tout cela fait d’Europcar une référence de location sur le marché. Les modèles disponibles vont de la voiture économique à celle de tourisme mini, en passant par la compacte. Voici quelques modèles :

Mini : Renault Twingo, Citroën C1 ;

Économique : Citroën C3, Opel Corsa ;

Compact : Fiat 500, Ford Focus ;

Luxury et Fun : Traveller Combi Confort.

Les tarifs appliqués pour la location de voitures chez Europcar

Vous avez la possibilité de vérifier les différents tarifs de location de voitures chez Europcar, et ce, sans réaliser de réservation. Pour cela, vous n’aurez qu’à aller vers son site officiel et cliquer sur l’onglet « Obtenir un devis ». Ainsi, vous aurez davantage d’informations sur les voitures disponibles et leurs tarifs gratuitement.

Exemples de tarifs de location en fonction des modèles de voitures chez Europcar

Pour l’évaluation des tarifs, nous allons prendre l’exemple d’une voiture de chez Europcar pour la louer durant une semaine en France, au départ de Nantes. Bien entendu, les tarifs précisés ne sont pas définitifs et peuvent changer selon les mesures appliquées par l’entreprise de location Europcar.

Voici l’exemple du tarif de location de quelques modèles pour une semaine de location :

Monospace : environ 577 euros ;

Compact : environ 338 euros ;

Berline : environ 532 euros.

Comment procéder à la réservation et au paiement de la location d’une voiture chez Europcar ?

La réservation d’une voiture de location chez Europcar est très simple à faire. Sachez que le site est créé de sorte que vous puissiez réaliser des réservations en ligne rapidement et facilement.

Bien évidemment, chaque agence possède son propre panel de modèles de véhicules. Ainsi, la disponibilité des voitures varie d’une agence à une autre. Si vous souhaitez louer une voiture spécifique, vous devrez contacter le service client d’Europcar pour savoir ce qu’il faut faire.

Par la suite, un mail de confirmation vous sera envoyé avec toutes les informations de votre réservation dès que celle-ci est effective. Servez-vous de votre numéro de réservation pour tous vos échanges avec le service clientèle en cas de nécessité.

Est-il possible d’annuler votre location de voitures chez Europcar ?

Oui, vous pouvez parfaitement annuler ou modifier votre réservation de location de voitures chez Europcar, et cela se fait en ligne et en quelques clics seulement. Pour cela, connectez-vous dans votre compte et cliquez sur l’onglet “Voir/modifier/annuler une réservation”.

Pour l’annulation de votre réservation, il faut impérativement la faire 48h avant votre départ. Sinon, des coûts de gestion de 50 euros vous seront facturés.

De plus, au moment d’annuler ou de modifier votre réservation, restez prudent, car il faut avoir le même identifiant de connexion que quand vous avez réalisé la réservation. Autrement dit, il vous sera impossible de modifier ou de supprimer cette dernière pour un tiers sans accéder à vos données personnelles.